Sénégal: Santé féminine - L'État renforce la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus

Sous la présidence du Dr Fatou Diouf, les cellules Genre et Équité de plusieurs ministères unissent leurs forces pour la prévention et la prise en charge.

La lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus demeure un combat quotidien, souvent silencieux, mais ô combien vital. En échangeant avec les femmes -- mères, soeurs, filles --, en écoutant les témoignages des médecins et en observant la réalité des consultations, le constat s'impose : ces maladies continuent de briser des vies, des familles et des espoirs.

Au-delà des chiffres et des diagnostics, il y a des visages, des silences, des batailles intimes menées dans la dignité et parfois dans la solitude. C'est dans cet esprit de proximité et de responsabilité que le Dr Fatou Diouf a présidé la cérémonie de sensibilisation organisée conjointement par les cellules Genre et Équité des ministères en charge des Pêches et de l'Économie maritime, de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, ainsi que de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire.

Les ministres Dr Mabouba Diagne et Dr Alioune Dionne, empêchés, ont été représentés par leurs directeurs de cabinet, témoignant de la synergie et de la mobilisation transversale de l'État autour de cette cause. L'objectif est clair : sensibiliser, soutenir et éduquer. Pour le Dr Diouf, cette démarche dépasse la simple action sanitaire :