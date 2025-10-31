Sénégal: Santé féminine - L'État renforce la sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Sous la présidence du Dr Fatou Diouf, les cellules Genre et Équité de plusieurs ministères unissent leurs forces pour la prévention et la prise en charge.

La lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus demeure un combat quotidien, souvent silencieux, mais ô combien vital. En échangeant avec les femmes -- mères, soeurs, filles --, en écoutant les témoignages des médecins et en observant la réalité des consultations, le constat s'impose : ces maladies continuent de briser des vies, des familles et des espoirs.

Au-delà des chiffres et des diagnostics, il y a des visages, des silences, des batailles intimes menées dans la dignité et parfois dans la solitude. C'est dans cet esprit de proximité et de responsabilité que le Dr Fatou Diouf a présidé la cérémonie de sensibilisation organisée conjointement par les cellules Genre et Équité des ministères en charge des Pêches et de l'Économie maritime, de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, ainsi que de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les ministres Dr Mabouba Diagne et Dr Alioune Dionne, empêchés, ont été représentés par leurs directeurs de cabinet, témoignant de la synergie et de la mobilisation transversale de l'État autour de cette cause. L'objectif est clair : sensibiliser, soutenir et éduquer. Pour le Dr Diouf, cette démarche dépasse la simple action sanitaire :

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.