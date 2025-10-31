Afrique: Déthié Fall au Sommet de Luanda pour promouvoir les projets d'infrastructures du Sénégal

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sommet de Luanda consacré au financement des infrastructures a ouvert ses portes ce mardi 29 octobre 2025. Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, est sur place pour représenter le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

L'événement est présidé par le Président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. À noter que plusieurs personnalités du continent y participent, notamment le Président du Togo, Faure Gnassingbé, ainsi que l'ancien Président du Niger, Mahamadou Issoufou.

Déthié Fall a profité de cette tribune pour présenter la vision du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que ses projets pour le développement d'infrastructures modernes et utiles au service d'une Afrique intégrée, connectée et prospère.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.