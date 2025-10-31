Afrique: Déthié Fall au Sommet de Luanda pour promouvoir les projets d'infrastructures du Sénégal

Le Sommet de Luanda consacré au financement des infrastructures a ouvert ses portes ce mardi 29 octobre 2025. Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, est sur place pour représenter le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

L'événement est présidé par le Président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. À noter que plusieurs personnalités du continent y participent, notamment le Président du Togo, Faure Gnassingbé, ainsi que l'ancien Président du Niger, Mahamadou Issoufou.

Déthié Fall a profité de cette tribune pour présenter la vision du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que ses projets pour le développement d'infrastructures modernes et utiles au service d'une Afrique intégrée, connectée et prospère.