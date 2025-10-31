Afrique: Handball - Le Cap-Vert bat le Maroc lors du match d'ouverture du tournoi Angola 50 Ans

Luanda — Sous la direction de son arrière Délcio Pina, l'équipe du Cap-Vert a battu celle du Maroc sur le score de 31 à 25, lors du match d'ouverture du Tournoi international masculin de handball "Angola 50 Ans", qui se déroule jusqu'au 1er novembre au Pavillon omnisport de Kilamba, à Luanda.

Grâce à ce résultat, les Cap-Verdiens prennent la tête du classement avec trois points, tandis que les Marocains restent sans point.

Les deux sélections, invitées dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola (célébré le 11 novembre prochain), donnent une dimension internationale à la compétition.

Les Marocains, bien que légèrement plus lourds sur le plan physique, sont parvenus à limiter l'écart au tableau d'affichage, rentrant aux vestiaires avec un désavantage de cinq buts (12-17) à la mi-temps.

En seconde période, les Cap-Verdiens ont continué à se montrer plus rapides et créatifs, mais ont connu quelques difficultés dans les dernières minutes face au retour des Marocains. Toutefois, ils ont su préserver leur avance et s'imposer finalement 31 à 25.