Sonatel a, dans un communiqué de presse, annoncé les lauréats de la 15ème édition du Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam), une initiative portée par Orange Digital Center et qui a pour mission de soutenir des initiatives innovantes et socialement responsables.

Le Poesam n'est pas qu'un simple concours, c'est une vitrine qui met en lumière des projets technologiques capables de répondre aux défis sociaux et environnementaux contemporains.

Les trois Lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi les 11 meilleurs projets de cette édition, ils ont « pitché » devant un jury regroupant les acteurs majeurs de l'écosystème numérique.

Le 1er Prix doté d'un montant de 5.000.000 est revenu à Sotilma. Selon le communiqué Sotilma est une startup sénégalaise portée par une femme, qui propose des solutions d'irrigation connectées et 100 % solaires pour répondre aux défis de l'eau et du climat en agriculture.

«Grâce à des pompes, vannes automatiques et systèmes de contrôle accessibles sans électricité ni Internet, elle permet aux agriculteurs, notamment aux femmes et aux jeunes, de gérer l'irrigation à distance, d'économiser l'eau et d'améliorer leurs rendements. En quelques mois seulement, Sotilma a déjà équipé plus de 150 fermes dans 34 localités au Sénégal et amorce son expansion en Afrique de l'Ouest, avec l'ambition de bâtir une agriculture intelligente, inclusive et résiliente », explique-t-on.

Le deuxième prix a été attribué à Green Calculator. Le montant du prix est de 4 millions de FCfa. Green Calculator est une startup qui développe une application mobile capable de mesurer la capacité de séquestration de carbone d'une superficie forestière, puis de convertir cette donnée en crédits carbone vendus aux entreprises polluantes. Elle permet ainsi aux agriculteurs et propriétaires fonciers de générer des revenus en valorisant ou en plantant des arbres, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. En associant conseil, création d'emplois verts et compensation carbone, Green Calculator allie impact environnemental et opportunité économique.

Le troisième prix est octroyé à Sedap (Sénégalaise de développement agricole et de prestations). Le montant est de 3 millions de FCfa. C'est un projet porté par une femme, qui a remporté le prix AYuTe Africa Challenge Sénégal 2025. À travers sa solution Sedap'Tech, il combine surveillance connectée, suivi technique et coopérative digitale pour réduire la mortalité avicole à moins de 5 %, optimiser la gestion des élevages et faciliter l'accès direct aux marchés. En permettant aux aviculteurs de superviser leurs exploitations à distance et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, Sedap'Tech contribue à rendre la filière avicole sénégalaise plus rentable, durable et compétitive.

En plus de l'appui financier, le 1er Prix bénéficiera d'un accompagnement personnalisé de trois (3) mois par des professionnels des Tics et de l'entrepreneuriat pour les aider à concrétiser leur projet.

Depuis son lancement en 2011, plus de 42 Startups sont accompagnées, offrant une visibilité accrue et un accompagnement à ceux qui aspirent à faire la différence.

Sonatel, à travers Orange Digital Center réaffirme ainsi son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat social et à encourager les innovations qui façonnent un avenir durable.