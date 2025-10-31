Afrique: Le président de la Fédération malienne de cyclisme félicite l'Angola à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance

Moçâmedes — Le président de la Fédération de cyclisme du Mali, Sidy Bagayoko, a félicité mercredi, à Moçâmedes (province de Namibe), le peuple angolais à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera commémoré le 11 novembre prochain.

Dans une déclaration à l'ANGOP, en marge de la IVe édition du Tour d'Angola 2025, il a déclaré que les Angolais doivent célébrer cette date avec joie et un fort esprit d'unité nationale, en particulier les sportifs.

Il a souligné que cette journée revêt une importance historique majeure pour le peuple angolais, et que les cyclistes, en particulier, doivent être fiers de leur pays.

« Je suis heureux d'être ici en Angola, et plus précisément à Namibe, parmi un peuple chaleureux et accueillant, dont la culture et les beautés touristiques reflètent pleinement l'esprit de l'indépendance nationale que vous vivez aujourd'hui », a-t-il déclaré.

Lors de cette édition du Tour, consacrée à la mémoire d'Alberto da Silva Pepino, une figure emblématique du cyclisme angolais, le Mali est représenté par quatre athlètes.

Au total, 176 cyclistes issus de 27 équipes et 14 pays, dont trois européens, participent à la compétition.

Le programme prévoit, pour jeudi, une épreuve de 4 km autour de l'aéroport, et pour vendredi, un parcours de 87 km entre Caraculo et Tundavala, dans la province de Huíla.