Angola: Le pétrole brut Brent côté à 63,90 dollars

Luanda — Avec une dépréciation de 0,96 cent par rapport à l'ouverture de la séance précédente, le prix du pétrole brut Brent pour livraison en janvier 2026 a débuté les échanges en bourse ce mercredi à 63,90 dollars le baril.

Mardi, le prix de l'« or noir » a enregistré une variation minimale de 63,43 dollars et une variation maximale de 65,01 dollars, selon le site spécialisé « investor.com ».

Le pétrole représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du PIB national et 60 % des recettes fiscales du pays.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 dollars le baril et d'une production estimée à 1 098 000 barils de pétrole par jour.

Les données de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) indiquent que l'Angola a produit, en septembre dernier, un total de 31 775 907 barils de pétrole brut, soit une moyenne de 159 197 barils par jour, ce qui représente une baisse de 298 406 barils par rapport au mois d'août.