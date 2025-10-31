Afrique: Insertion de l'Angola dans la transition énergétique mondiale

Uíge — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a déclaré mercredi dans la province d'Uíge que le démarrage de l'exploitation du cuivre à la mine de Tetelo représente une étape décisive pour l'Angola dans la filière des minéraux critiques essentiels à la transition énergétique mondiale.

S'exprimant lors de l'inauguration de la mine de Tetelo dans la municipalité de Maquela do Zombo, le ministre a indiqué que le cuivre est actuellement l'un des métaux les plus stratégiques de la planète, jouant un rôle fondamental dans la production de véhicules électriques, de batteries, de panneaux solaires, de réseaux énergétiques intelligents et dans le développement de l'industrie numérique.

« Celui qui contrôle la filière du cuivre contrôle la clé de l'économie verte du XXIe siècle », a souligné le ministre, mettant en lumière le potentiel transformateur de ce projet pour l'avenir économique du pays.

Diamantino Azevedo a affirmé que l'Angola entend dépasser le simple rôle d'exportateur de matières premières et se concentrer sur la transformation et le raffinage locaux de ses ressources minérales.

Pour cette raison, il a justifié l'ouverture de la mine de Tetelo, première mine de cuivre depuis l'indépendance, affirmant qu'elle accroît l'intérêt des entreprises nationales et étrangères pour l'exploration du cuivre et d'autres minéraux stratégiques.

Il a également indiqué que l'Angola se positionne dans l'arc lufilien, considéré comme l'une des plus importantes ceintures cuprifères au monde, où la prospection de lithium, de terres rares, de phosphates et de niobium est menée dans plusieurs provinces.

Diamantino Azevedo a conclu que cette initiative renforce la stratégie gouvernementale de diversification de l'économie nationale et positionne l'Angola comme un acteur majeur de l'économie verte mondiale, contribuant ainsi à un développement durable et technologiquement avancé.

À propos de la mine de Tetelo

Située sur une zone d'exploration de 2 900 kilomètres carrés, la mine de Tetelo a une durée de vie estimée à 14 ans, avec une capacité de traitement de 4 000 tonnes de minerai par jour, permettant une production quotidienne d'environ 300 tonnes de concentré de cuivre, et connaît une croissance progressive.

Le projet prévoit également la poursuite des activités de prospection et de recherche géologique, afin de prolonger la durée de vie de l'exploitation minière et d'identifier de nouveaux gisements.

Initiée par la société Shining Star Icarus (SSI), SU, Limited, la mine a vu ses travaux d'installation débuter en 2021, intégrant l'exploitation à ciel ouvert et la mise en place des infrastructures de traitement. La seconde phase, prévue pour 2026, prévoit le démarrage de l'exploitation de la mine souterraine de Tetelo.

Avec un investissement de plus de 250 millions de dollars américains, ce projet représente l'un des investissements privés les plus importants dans le secteur minier depuis l'indépendance.

Il a un impact direct sur la création de plus de 3 000 emplois directs et indirects, profitant aux communautés locales et contribuant à la diversification de l'économie nationale.

Actuellement, l'entreprise emploie 1 523 personnes, principalement originaires de la municipalité de Maquela do Zombo et des communes environnantes, témoignant de l'engagement de SSI en faveur de la valorisation du capital humain local.