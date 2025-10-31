Afrique: L'Allemagne souligne la coopération avec le continent pour accélérer la transition énergétique

Luanda — La directrice générale du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Birgit Pickel, a souligné mercredi, à Luanda, l'importance du partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour le développement technologique et énergétique du continent africain.

Selon la responsable, qui s'exprimait lors de la IIIe Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, le potentiel du continent en matière d'énergies renouvelables est environ cent fois supérieur à la demande prévue pour 2030, ouvrant ainsi la possibilité pour l'Afrique de devenir un grand exportateur d'énergie à l'avenir.

« Si nous avançons avec cette vision, il y aura suffisamment d'énergie non seulement pour le continent, mais également pour l'exportation », a-t-elle déclaré.

La représentante allemande a mis en avant la coopération entre l'Allemagne, l'Union européenne et les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale, en évoquant une initiative ambitieuse visant à mobiliser 20 milliards d'euros pour des projets énergétiques d'ici 2030.

À son avis, l'objectif principal consiste à renforcer le cadre réglementaire dans les pays africains et au niveau régional, afin de créer des conditions propices à l'investissement privé.

Elle a cité en exemple le cas de l'Afrique du Sud, où la réglementation et la libéralisation du marché ont favorisé les investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables.

Par ailleurs, elle a insisté sur l'importance des partenariats public-privé pour la réalisation de projets énergétiques, affirmant que les gouvernements, les institutions et le secteur privé doivent unir leurs efforts pour faire progresser la transition énergétique du continent.

En outre, Pickel a souligné que l'Allemagne, en partenariat avec l'Union africaine et le NEPAD, développe actuellement un nouveau programme destiné à accélérer la mise en oeuvre d'initiatives telles que le Marché unique de l'électricité africain (AFSEM) et le CMP.