Ile Maurice: Beach volley - Les couleurs mauriciennes défendues par la paire Gilbert Alfred/William Esther

31 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Les couleurs mauriciennes ne seront défendues qu'en masculin au Zone 7 Round 2 de beach volley aux Comores. En effet, pour des raisons budgétaires, seul le duo Gilbert Alfred/William Esther a fait le déplacement. Le président et le vice-président de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB), Fayzal Bundhun et Jean-Michel Dedans respectivement ont, cependant, fait le déplacement aux Comores.

Le tournoi débute ce vendredi 31 octobre sur la plage d'Itsandra. «Nous sommes bien arrivés à Moroni. Tout se passe bien au niveau de l'accueil et de l'organisation. C'est la deuxième fois que je viens aux Comores, après janvier de cette année. Ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir droit à une très belle compétition», a indiqué Gilbert Alfred.

La satisfaction est aussi de mise chez les président de la Fédération Comorienne de Volley-Ball (FCVB). «Contrairement à nos trois précédents tournois organisés sur place, nous allons disposer de deux terrains au lieu d'un. Toutes les délégations sont déjà présentes. Il ne reste que quelques détails logistiques à régler,Nos équipes sont prêtes à entrer en compétition», a ainsi déclaré Kévin Abdounourou. Celui qui est aussi président de la Zone 7 a aussi laissé entendre que la présidente de la Confédération Africaine de Volley-Ball (CAVB), Bouchra Hajij, honorera le tournoi de sa présence.

«Nous avons deux événements : l'organisation du Round 2 du Beach-volley de l'océan Indien et l'arrivée de la présidente de la CAVB, Bouchra Hajij. Elle doit rencontrer les autorités sportives», a-t-il fait ressortir.

