Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «On doit inverser la tendance au diabète et au prédiabète»

De retour de Grande-Bretagne, où il avait participé à plusieurs réunions, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait donné l'impulsion à la Conférence internationale sur la crise des maladies cardiaques, rénales et métaboliques, «conscient de la gravité de la situation».

Étant aux Seychelles pour la prestation de serment du président Patrick Herminie, le Premier ministre n'a pu prononcer son discours lors de la conférence organisée en collaboration avec les éminents professeurs Yellon et Walker du Hatter Institute (University College London, Royaume-Uni). Mais

Navin Ramgoolam n'a pas manqué de réagir aux conclusions alarmantes de cette rencontre, telles que soulignées dans notre édition d'hier. Navin Ramgoolam et le Dr Farhad Aumeer avaient visité, en amont de la conférence, le Hatter Institute lors de leur passage à Londres. Créé en 1990 à l'University College London, le Hatter Cardiovascular Institute (HCI) est un centre de recherche clinique et fondamentale consacré aux maladies cardiovasculaires. Son objectif est de mieux comprendre ces pathologies et de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement des maladies cardiaques ischémiques.

Navin Ramgoolam explique : «Le HCI est devenu l'un des centres mondiaux les plus réputés pour l'étude des maladies cardiovasculaires. Il est reconnu pour ses découvertes pionnières sur la manière de protéger le coeur contre les lésions lors d'une crise cardiaque.» Le Dr Aumeer ajoute: «Navin Ramgoolam et le professeur Yellon se connaissent depuis longtemps ; ils se sont retrouvés après 12 ans. C'est cette amitié qui a permis de relancer les efforts nationaux pour combattre le diabète et le prédiabète.»