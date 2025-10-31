Angola: Le Chef de l'Etat félicite son homologue à l'occasion du 102e anniversaire de la République de Turquie

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a félicité, mercredi, le peuple, le gouvernement et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion du 102e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, célébré mercredi 29.

Dans un message adressé à son homologue, le chef de l'État angolais a souligné le haut niveau d'amitié et de coopération entre les deux pays, insistant sur le fait que ces relations offrent d'excellentes perspectives aux deux nations pour progresser vers des actions concrètes et une coopération bilatérale fructueuse.

« Je suis convaincu que nous serons en mesure de créer une dynamique forte, capable d'intensifier rapidement les échanges que nous entretenons à tous les niveaux et dans divers secteurs de nos économies respectives », a écrit João Lourenço, réaffirmant la volonté de l'Angola de continuer à renforcer ses liens de solidarité et de partenariat avec la Turquie.

Historique de la coopération Angola-Turquie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la Turquie ont été officiellement établies en 1980 et ont connu un essor considérable ces dernières années, notamment après la visite officielle du président João Lourenço à Ankara en juillet 2021.

Lors de cette visite, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la défense, du transport aérien, du commerce, de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et de l'éducation, consolidant ainsi une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales.

Depuis lors, la Turquie s'est imposée comme un partenaire stratégique majeur de l'Angola, investissant de plus en plus dans des secteurs clés de l'économie nationale.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une forte croissance, portée par la présence d'entreprises turques en Angola et l'intérêt des entrepreneurs angolais pour le marché turc.

La coopération technique, diplomatique et commerciale a également été renforcée par des visites réciproques de délégations officielles et la tenue de forums économiques, notamment le Forum économique Angola-Turquie, qui s'est tenu à Luanda.

Ce forum visait à promouvoir les opportunités d'investissement et à consolider le dialogue entre les secteurs public et privé des deux pays.

Forts de ce cadre de compréhension et de coopération mutuelle, l'Angola et la Turquie poursuivent leurs efforts pour renforcer leurs relations, avec pour objectif commun le développement durable et le progrès de leurs peuples respectifs.