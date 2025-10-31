Angola: L'AN félicite Sameer Suleman pour son élection à la présidence du Parlement du Malawi

30 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN) d'Angola, Carolina Cerqueira, a félicité mercredi le député Sameer Suleman pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale du Malawi.

Dans un message adressé au nouveau leader parlementaire, Carolina Cerqueira lui a souhaité plein succès, sagesse et un engagement sans faille envers le Forum parlementaire de la SADC, le progrès des pays de la région, ainsi que la promotion et le maintien de la paix et de la stabilité sur le continent africain.

La présidente de l'Assemblée nationale a également réaffirmé sa volonté de continuer à renforcer les liens d'amitié et la coopération interparlementaire entre les deux pays, dans un esprit de solidarité africaine et de partage des bonnes pratiques législatives.

Sameer Suleman a été élu président du Parlement du Malawi mercredi.

L'élection a eu lieu après la prestation de serment des députés élus.

Sameer Suleman, représentant du Parti démocratique progressiste (DPP), a obtenu 134 voix, devançant son principal adversaire, Peter Dimba, du Parti du Congrès du Malawi (MCP), qui a recueilli 85 voix.

