Angola: La PAN félicite Azarel Ernesta pour son élection à la présidence du Parlement des Seychelles

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (PAN), Carolina Cerqueira, a félicité mercredi (29), Azarel Ernesta, pour son élection à la présidence du Parlement des Seychelles, considérant le fait comme une étape importante pour la région de la SADC et un exemple inspirant d'émancipation des femmes dans la vie politique.

Dans une note de félicitations parvenu à l'ANGOP, Carolina Cerqueira souligne que l'accession d'Azarel Ernesta à la tête de la Chambre des lois des Seychelles est une source de fierté pour toute l'Afrique australe et le continent africain en général, et renforce le rôle des femmes dans les processus de décision politique.

Avec cette élection, a-t-elle déclaré, le nombre de femmes présidentes des parlements dans la région de la SADC s'élève à huit, témoignant des progrès réalisés en matière de représentation des femmes et d'autonomie politique.

La présidente du Parlement angolais exprime sa conviction que la nouvelle présidente du Parlement des Seychelles jouera un rôle déterminant dans la promotion de la paix, du climat et de la sécurité alimentaire, ainsi que dans la défense d'un progrès équitable et durable pour les peuples du Sud.

Carolina Cerqueira affirme également que la participation d'Azarel Ernesta au Forum parlementaire de la SADC enrichira les efforts régionaux en faveur de l'égalité des sexes et constituera une source d'inspiration pour les jeunes femmes africaines.

« En ce moment crucial pour le renforcement des institutions démocratiques des Seychelles, nous lui adressons nos plus sincères félicitations et nos voeux de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions », indique le message.

Enfin, la présidente de l'Assemblée nationale réaffirme la pleine disponibilité du Parlement angolais pour continuer à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Parlement des Seychelles, fondés sur le respect mutuel, la solidarité et la promotion des valeurs démocratiques communes qui unissent nos deux peuples.