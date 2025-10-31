Madagascar: Environnement - Antananarivo étouffe sous la pollution

Une nouvelle hausse du taux de pollution de l'air est constatée à Antananarivo. Cette situation impacte la santé des habitants, surtout celle des personnes vulnérables.

Dès les premières heures du matin, un voile dense recouvre Antananarivo depuis quelques jours, accentuant la sensation de chaleur. Ce phénomène n'est autre qu'un épisode de forte pollution atmosphérique, selon la Direction générale de la météorologie (DGM) à Ampandrianomby, hier.

Le bulletin de surveillance de la qualité de l'air, établi par la DGM, fait état d'une « très forte hausse » du taux de pollution dans la capitale. « La qualité de l'air est malsaine pour les personnes sensibles, et les concentrations de particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2,5 micromètres) sont quatre fois supérieures aux normes nationales et à celles de l'OMS », indique Lahatra Mampionona, prévisionniste au sein de la DGM.

Les stations d'Ampandrianomby (DGM), d'Andraharo (UNICEF), de Soanierana (CNRE) et d'Ambatobe (MADA-AQ) sont toutes concernées par ces dépassements, selon le rapport sur le niveau de pollution de l'air à Antananarivo pour la période du 23 au 29 octobre 2025.

Cet épisode de pollution pourrait se prolonger au cours des trois prochains jours. Les conditions météorologiques demeurent favorables à l'accumulation des polluants.

Effets graves

La qualité de l'air risque ainsi de devenir malsaine pour l'ensemble de la population, tandis que les personnes sensibles pourraient subir des effets plus graves sur leur santé.

« Les maux de tête, les maladies respiratoires, les cancers du poumon et de la vessie, les toux, les rhumes ou encore les affections oculaires figurent parmi les conséquences possibles. Dans certains cas, ces situations peuvent même conduire au décès », explique le docteur Tsinjo Lalaina.

Les maladies respiratoires ne sont d'ailleurs pas les seules concernées. « Il y a la diarrhée et les cas suspects de rougeole, qui peuvent également être liés à la pollution de l'air. Les particules fines, les aérosols, le carbone visibles dans la capitale provoquent chaque année des décès prématurés », poursuit le médecin.

Les gaz d'échappement, les fumées industrielles, les feux de brousse et les incinérations de déchets figurent parmi les principales sources de pollution atmosphérique. L'ancienneté du parc automobile d'Antananarivo aggrave encore la situation, notamment dans des zones comme les tunnels d'Ambohidahy et d'Ambanidia, où les particules polluantes s'accumulent.

Face à cette situation, les médecins rappellent que le port du cache-bouche reste le premier geste de prévention. « Il s'agit d'un petit geste, insignifiant en apparence, mais qui peut sauver des vies », insistent-ils. Les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, sont invitées à rester à domicile pour se protéger de l'air pollué.

« Pour nous, cette situation est inquiétante, car nous souffrons déjà de maladies respiratoires. Le mieux pour moi est de rester à la maison jusqu'à ce que la qualité de l'air s'améliore », témoigne Charline Andrianaivo, une personne âgée.