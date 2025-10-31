Madagascar: Meeting à Mahamasina - Les anciens Barea se rebiffent contre la FMF

Les Barea génération CAN 2019 organisent à distance une manifestation invitant les acteurs du football et du sport en général. L'événement aura lieu samedi à Antanimbarinandriana.

La lutte pour le changement se poursuit. Tel a été le principal message transmis par les quatre Barea de la génération CAN 2019 dans une vidéo en live sur Facebook dans la nuit de mercredi. Les initiateurs sont, en l'occurrence, Faneva Ima Andriatsima, Nomenjanahary Lalaina dit « Bolida », Voavy Paulin et Abel Anicet Andrianantenaina, qui ont fait cette déclaration après l'ultimatum de 72 heures à l'encontre de la fédération. « Les rajouts de primes devraient être virés dans quelques semaines ; par conséquent, nous ne pourrons faire autrement qu'attendre », a mentionné Faneva Ima dès le début de leur intervention en live mercredi soir.

Depuis la France, les anciens internationaux ont ensuite invité à une manifestation pour le changement les passionnés de football, les joueurs, les clubs et leurs présidents, les arbitres, et même les acteurs des autres disciplines sportives. L'événement est programmé samedi à partir de 11 h 30 à Antanimbarinandriana. Durant presque une heure d'intervention, ils ont énuméré les irrégularités commises par les dirigeants de la fédération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sans Gén

Voavy Paulin s'est adressé à la fédération pour qu'« elle arrête désormais les menaces envers les joueurs locaux et le staff. Au contraire, la fédération devrait les motiver, car ils sont l'avenir du football malgache ». Bolida a, à son tour, évoqué « l'histoire d'une tentative de harcèlement sexuel des entraîneurs envers les Barea féminines». L'ancien coordonnateur au sein du staff des Barea A a aussi témoigné sur l'impartialité en termes de primes des Barea : « 4 000 euros pour les expatriés contre 1 500 et même 1 000 euros pour les locaux ».

Ima a, de son côté, révélé les désordres dans l'organisation : « J'exige le remboursement des frais des arbitres durant les précédentes compétitions locales, qui a été la raison du report de la deuxième phase du championnat national D2 ». Il a aussi invité le DTN Rado à témoigner sur les coulisses et la mauvaise organisation interne, ainsi que sur le manque de transparence dans la sélection.

Anicet a justement critiqué « la corruption dans la sélection des jeunes après l'histoire de la participation à la Cosafa Cup U17, marquée par des résultats humiliants ». Ces Barea CAN ont souligné à la fin de leur live : « Nous ne cherchons pas des places au sein de la fédération. Nous réclamons tout simplement le changement : plus de mauvaises pratiques ni de corruption dans le football ».