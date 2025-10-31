Madagascar: Santé - Les hôpitaux publics dépourvus d'équipements d'analyse médicale

De nombreux hôpitaux publics tournent au ralenti, incapables d'assurer des soins complets à la population. Ils sont dépourvus d'analyses médicales, poussant les patients vers le privé.

Le manque de moyens frappe de plein fouet les hôpitaux publics. Plusieurs analyses médicales ne peuvent être effectuées dans des établissements hospitaliers, comme certains examens sanguins, le scanner cérébral et thoracique, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou encore la radiographie. « Les médecins ont prescrit à notre malade, qui souffre d'un accident vasculaire cérébral (AVC), un scanner cérébral.

Comme celui de l'hôpital ne fonctionne pas, et que le déplacement est un peu délicat pour notre patient, on nous a recommandé l'hôpital privé d'à côté pour effectuer cet examen médical, alors que cela coûte très cher », témoigne Viviane Raharizafy, soeur d'un patient hospitalisé au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

D'autres patients du CHU JRA ayant effectué des examens sanguins ont également été contraints de les faire dans un laboratoire privé. « Sur la longue liste d'une analyse préopératoire, seuls quelques examens ont été disponibles dans cet hôpital. C'est dommage, car ici, c'est très abordable », note Jimmy Fayard, un malade qui doit subir une opération de la prostate prochainement. Des patients se plaignent également que la radiographie de cet hôpital soit parfois à l'arrêt. « Lorsque cela se produit, si on est pressé, on va dans un hôpital privé », confie une source.

Des médecins de cet hôpital déplorent la non-disponibilité de ces examens médicaux. « Le coût du scanner de l'hôpital, lorsqu'il était encore fonctionnel, était de 180 000 ariary. Les privés facturent les patients le double, voire plus. Résultat : beaucoup ne peuvent pas effectuer les analyses médicales à temps, d'autres pas du tout. La radiographie, par contre, ne suit pas le rythme de la demande », regrettent-ils.

Pannes

Un responsable explique que c'est depuis le mois d'avril que le scanner du CHU JRA n'est plus fonctionnel. « Le contrat d'exploitation, qui a duré dix ans, arrivait à son terme. Nous recherchons actuellement un nouveau scanner pour l'hôpital », indique-t-il.

Pour les analyses sanguines, il précise qu'il peut y avoir des pannes ponctuelles, mais que le laboratoire de l'hôpital dispose normalement de l'ensemble des examens requis. Quant à la radiographie, elle connaît parfois des arrêts temporaires en raison de décharges, mais reprend ensuite son fonctionnement.

Dans les hôpitaux régionaux, la situation n'est guère meilleure. Pas de scanner, pas de laboratoire d'analyses sanguines, et les malades doivent parcourir plusieurs kilomètres pour espérer obtenir un diagnostic complet.

Cette carence a des répercussions directes sur la qualité de la prise en charge médicale. Les retards de diagnostic aggravent les maladies, parfois avec des conséquences fatales. L'accès universel aux soins figure parmi les priorités de la Présidence de la Refondation de la République de Madagascar. Selon les recommandations des professionnels de santé, un équipement complet des hôpitaux publics permettrait d'assurer une prise en charge optimale pour l'ensemble de la population.

Passation de service au ministère : priorités et défis

Le Dr Monira Managna, ministre de la Santé publique, a répondu aux revendications des professionnels de santé lors de la passation de service entre elle et son prédécesseur, le professeur Zely Randriamanantany, hier. « Nous ne pouvons pas faire de miracles. Il faut concentrer nos efforts sur les priorités dans le temps imparti », a-t-elle précisé.Parmi ses principaux défis figurent les revendications des agents concernant l'avancement, le reclassement et les affectations jugées injustes, ainsi que la continuité des services de santé pour la population. Une préparation spécifique est également nécessaire pour lutter contre les maladies infectieuses et les épidémies, notamment le paludisme et les diarrhées.Miangaly Ralitera