Une concertation majeure des acteurs de la filière arachidière s'est tenue vendredi au sein du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) à Diamniadio. L'objectif de la rencontre est de préparer la campagne de commercialisation 2025/2026.

Placée sous le signe de la collaboration et de la responsabilité partagée, la concertation entre acteurs de la filière arachidière marque, selon la tutelle, une étape clé dans la préparation de la campagne de commercialisation 2025/2026.

En réalité, à travers cette rencontre, ces derniers veulent forger les bases d'une campagne « performante, pérenne et bénéfique » pour l'ensemble de la filière.

Avancer dans la même direction

Pour y arriver, la rencontre a réuni l'ensemble des maillons de la chaîne arachidière, témoignant d'une volonté commune d'avancer dans la même direction. Il s'agit notamment des producteurs et organisations paysannes, des opérateurs semenciers, des opérateurs d'engrais, des huileries et autres industriels.

Les décortiqueurs, les transporteurs, les exportateurs, le Conseil national de l'interprofession arachidière (CNIA) étaient présents à cette occasion. Mais aussi, les ministères de l'Industrie et du Commerce, du Budget et des Finances (MFB), ainsi que le MASAE et les institutions financières partenaires telles que LBA, Bnde, Fongip et la Banque centrale.

« Cette diversité d'acteurs a permis de croiser les expertises et de poser les fondations d'un dialogue sectoriel plus intégré et plus efficace. Pendant près de quatre heures, les travaux se sont articulés autour d'une ambition commune : identifier des pistes concrètes et des solutions innovantes pour garantir le succès de la prochaine campagne », lit-on dans le document du ministère de l'Agriculture partagé à l'issue de cette rencontre.

D'après la même source, les discussions ont permis d'aligner les visions, de clarifier les rôles et de consolider les stratégies à mettre en oeuvre dès les prochaines semaines.

Le CNIA, pivot renforcé de la concertation

Selon la tutelle, cette rencontre a également confirmé le rôle fondamental du CNIA en tant que courroie de transmission stratégique entre l'autorité ministérielle et le monde des producteurs.

« Le CNIA, véritable pivot du dialogue interprofessionnel, consolide ainsi sa mission de coordination, de médiation et de proposition, essentielle à la vitalité et à la cohérence de la filière. Les réflexions engagées lors de cette session fructueuse se poursuivront dans les tout prochains jours, afin de finaliser un plan d'action concerté et opérationnel, garant d'une campagne réussie et inclusive », rapporte le texte.