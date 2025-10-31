Un centre de transformation par l'intelligence artificielle (2026-2033), d'un montant global estimé à 14,5 millions USD, soit plus de 8,22 milliards de francs CFA, sera construit à Diamniadio dans le cadre du projet de renforcement des compétences numériques du pays. L'annonce a été faite jeudi à l'issue d'une réunion d'échanges entre la tutelle et une équipe d'experts de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Professeur Daouda Ngom a présidé ce jeudi 30 octobre 2025, une réunion d'échanges avec une équipe d'experts de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

« Cette rencontre a porté sur le projet de renforcement des compétences numériques du Sénégal à travers l'établissement d'un centre de transformation par l'intelligence artificielle (2026-2033), d'un montant global estimé à 14,5 millions USD, soit plus de 8,22 milliards de francs CFA », rapporte une note de la tutelle.

Le ministre a précisé que ce projet s'inscrit dans la continuité de la coopération fructueuse autour de l'ISEP de Diamniadio. Il est, selon lui, en parfaite cohérence avec le New Deal Technologique ainsi qu'avec l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANTESRI).

Dans son allocution, souligne le texte, le ministre a exprimé, au nom du gouvernement du Sénégal, sa profonde gratitude à la République de Corée pour son accompagnement constant, notamment à travers la KOICA, dans la construction et l'équipement de l'ISEP de Diamniadio.