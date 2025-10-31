Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce jeudi 30 octobre 2025, la vice-présidente de la Commission de la Cedeao, Damtien Larbli Tchintchibidja. Leur entretien a porté sur l'état d'avancement du Centre d'alerte précoce et de réponse de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

L'entretien a porté sur l'état d'avancement du Centre d'alerte précoce et de réponse de la Cedeao. Celui-ci sera opérationnel au Sénégal dans les meilleurs délais. Le Centre d'alerte contribue à la prévention et à la coordination de la réponse aux risques liés à la sécurité humaine.

« Je suis à la tête d'une mission pour briefer les autorités gouvernementales sénégalaises sur l'état de la mise en oeuvre du Centre national de l'alerte précoce et de la réponse. C'est un centre qui a pour mandat de soutenir le gouvernement sénégalais dans l'architecture de la paix et de la sécurité dans ce pays. C'est un centre qui doit être ouvert dans tous nos États membres », a expliqué la vice-présidente de la Commission de la Cedeao, Damtien Larbli Tchintchibidja.

Jusque-là, poursuit-elle, la Cedeao a un centre ouvert dans pratiquement tous les États membres de notre communauté, sauf quatre pays, dont le Sénégal. Toutefois, Mme Tchintchibidja souligne que les autorités sénégalaises les ont rassurées que le centre serait lancé officiellement dans très peu de temps.

« Nous continuons à travailler dans ce sens et la Cedeao accompagnera le centre dès son lancement et apportera un soutien matériel et aussi un soutien analytique et technique en continu et le renforcement des capacités des membres du centre », a-t-elle dit.