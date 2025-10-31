Sénégal: Don de sang - Le personnel de la Présidence mobilisé pour sauver des vies

Les nombreux appels au don de sang du directeur général du Centre national de transfusion sanguine (Cnts) ont trouvé un écho favorable à la présidence de la République. Ce jeudi, le personnel civil et militaire était mobilisé pour sauver des vies.

Le personnel civil et militaire de la présidence de la République a organisé, ce jeudi, une journée de don de sang. Cest en réponse à lappel du directeur général du Centre national de transfusion sanguine (Cnts).

Venu représenter le Chef de lÉtat, Bassirou Diomaye Faye, à cette activité, Mary Teuw Niane, son directeur de cabinet, a soutenu linitiative en donnant lui-même de son sang et en incitant les autres à en faire autant. « C'est à un acte noble que vous conviez l'ensemble du personnel civil et militaire de la présidence de la République.

Le sang, c'est le souffle même de la vie. Et nul ne peut le fabriquer, nul ne peut le remplacer. Il ne peut venir que du coeur d'un être humain, un coeur animé par la compassion, la solidarité et le sens du devoir », a-t-il déclaré.

Selon lui, « donner de son sang, c'est avoir l'immense plaisir de secourir des personnes qui en ont besoin, des personnes qui sont, dans certains cas, dans des situations critiques, entre la vie et la mort. Donner son sang, c'est simplement contribuer à sauver une vie, à sauver des vies ».

De lavis de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, une cérémonie de don de sang dépasse le geste individuel d'humanité envers un parent, un ami ou un voisin.

« C'est l'affirmation d'une compassion sans égale pour la vie humaine, pour donner une partie de soi à un être inconnu dont le lien qui vous unit est votre humanité commune », a-t-il poursuivi.

Pour Mary Teuw Niane, le salut d'une nation peut tenir dans la générosité de ses citoyens. Par ce don, la présidence de la République montre la voie : « celle d'un État proche de son peuple, attentif à la souffrance humaine et conscient que la solidarité n'est pas une option, mais une obligation morale ».

Il invite tout le personnel de la Présidence à venir donner du sang et à travers celui-ci, tous les Sénégalais, pour que le pays atteigne l'autosuffisance transfusionnelle.

« Puissions-nous, à travers cet acte, inspirer nos concitoyens à faire de la solidarité un réflexe et du don un devoir. Puissions-nous bâtir une société où chacun se sait responsable de l'autre. Puissions-nous, ensemble, faire battre le coeur du Sénégal, un coeur généreux, un coeur solidaire, un coeur humain », a prié le directeur de cabinet du Président de la République.

Mary Teuw Niane a, auparavant, salué, « avec respect et gratitude », le Centre national de transfusion sanguine (Cnts), « pilier silencieux de notre système de santé ».

« À travers votre engagement quotidien, vos équipes courageuses et votre sens du devoir, le Cnts contribue à sauver des milliers de vies chaque année. Votre mission, souvent discrète, mais ô combien essentielle, mérite la reconnaissance de la nation toute entière », a-t-il loué. Non sans rendre hommage à tous les donneurs réguliers de sang, « ces héros sans uniforme, qui, par leur geste généreux, maintiennent l'espoir dans nos hôpitaux et nos familles ».

Le Dr Daouda Seck, directeur général du Cnts a salué, à travers ce geste, un engagement fort de lÉtat et un acte de solidarité. Pour lui, cet accompagnement de la présidence de la République est également un acte citoyen, de compassion et dunité. « Nous avons, au total, 28 banques de sang, trois centres régionaux de santé, à Matam, Louga et en décembre, nous allons inaugurer celui de Kaolack », a annoncé Dr Seck.