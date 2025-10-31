Afrique: 'Ayo', la mascotte officielle des JOJ 2026

Dakar — "Ayo", la mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 symbolisée par un bonnet et un lion vient d'être dévoilée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

La cérémonie de dévoilement de la mascotte des JOJ 2026 se déroule au Grand-Théâtre de Dakar.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, la ministre de la Jeunesse et des Sports, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, prennent aussi part à cette cérémonie, de même que le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Diagna Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mascotte dévoilée est le fruit de plusieurs mois de travail du COJOJ, qui tenait à ce qu'elle soit inclusive, d'où le choix d'organiser un concours, de concert avec le ministère de l'Education nationale.

Près de 500 élèves dont l'âge varie entre 12 et 18 ans ont participé à ce concours remporté par Ndèye Marième Diop de Saint-Louis (nord).

La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié, selon le COJOJ.

Le nom de la mascotte doit être court et composé de trois syllabes, mais aussi facile à prononcer et accessible au grand public, selon la charte du Comité international olympique (CIO).

Le jury, présidé par le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy, compte d'éminentes personnalités, dont le caricaturiste Oumar Diakité, dit Odia, l'historien Ibrahima Thioub et le peintre Kalidou Kassé. Il devait choisir entre cinq créations.

Le dévoilement de la mascotte des JOJ 2026 marque le départ d'un compte à rebours d'un an avant la tenue cette compétition.

Les membres du comité d'organisation auront l'occasion, par ailleurs, de vulgariser la mascotte lors du festival "Dakar en jeux", qui aura lieu du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal (ouest).

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.