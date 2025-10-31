Sénégal: Validation de la politique de l'apprentissage professionnel pour de 'réelles perspectives d'insertion' (Officiel)

Dakar — Le Sénégal s'est doté d'un document de référence établissant sa politique nationale de l'apprentissage professionnel pour offrir à la jeunesse de "réelles perspectives d'insertion dans le monde du travail, ainsi que des possibilités d'épanouissement personnel".

"Ce nouveau document de référence traduit notre volonté d'offrir à chaque jeune Sénégalais une chance réelle d'insertion professionnelle et d'épanouissement personnel", a expliqué le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

S'exprimant lors de l'atelier de validation institutionnelle de ce document, jeudi à Dakar, Cheikh Fatma Diop a indiqué que ce texte vise à "valoriser l'apprentissage de proximité dans une dynamique d'ancrage territorial".

Il a aussi parlé d"'un consensus officiel et formel" entre l'ensemble des acteurs concernés dont le secteur public, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Selon lui, ce document traduit la volonté du Sénégal d'ériger l'apprentissage en "pilier central du développement des compétences professionnelles au service de la création d'emplois durables, de la compétitivité des entreprises et de la dynamisation du tissu productif national".

Au nom du Conseil national du patronat (CNP), le Colonel Mbareck Diop a, pour sa part, relevé que la réussite du dispositif dépendra d'une "gouvernance réellement partagée" entre l'État, le patronat et les collectivités territoriales.

Il a rappelé les recommandations du CNP allant dans le sens d'une institutionnalisation de la gouvernance paritaire de l'apprentissage (État-Patronat-Collectivités) et la mise en place d'un cadre de contractualisation État-Entreprise-Centre de formation.