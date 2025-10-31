Sénégal: Bassirou Diomaye Faye attendu incessamment au Grand Théâtre pour dévoiler la mascotte des JOJ Dakar 2026

Dakar — Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye est attendu incessamment au Grand Théâtre Doudou Ndiaye " Rose", où la mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 va être dévoilée.

Cet évènement va marquer le lancement du compte à rebours de cette compétition internationale prévue pour la première fois dans un pays africain.

En plus du président Faye, la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry, des membres du gouvernement, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Mamadou Ndiagna Ndiaye, des représentants diplomatiques de pays étrangers sont attendus.

Des élèves , des membres du comité des supporters des équipes nationales " 12eme Gainde", des représentants du mouvement sportif sont déjà présents au Grand Théâtre

Après plusieurs mois de travail, le COJOJ va présenter aux autorités et aux citoyens sénégalais, aux Africains et au monde la mascotte qui va faire vibrer les premiers JOJ en Afrique.

Le COJOJ tenait à ce que la mascotte soit inclusive, raison pour laquelle il a organisé un concours en vue de sa réalisation. Des collégiens et des lycéens ont pris part à sa conception.

Le concours organisé avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale consistait également à donner un nom à la mascotte. Près de 500 élèves dont l'âge varie entre 12 et 18 ans y ont participé en février dernier, dans les 14 régions du pays.

La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié, selon le COJOJ. Le nom de la mascotte doit être court et composé de trois syllabes, mais aussi facile à prononcer et accessible au grand public, selon la charte du Comité international olympique (CIO).

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a lancé le concours sous la consigne "Woneel sa bopp" (Montre ton talent, en wolof).

Le jury, présidé par le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy, compte d'éminentes personnalités, dont le caricaturiste Oumar Diakité, dit Odia, l'historien Ibrahima Thioub et le peintre Kalidou Kassé. Il devait choisir entre cinq créations.

La mascotte choisie va être dévoilée lors de la cérémonie , qui va marquer le départ d'un compte à rebours d'un an avant les JOJ.

Les membres du comité d'organisation auront l'occasion, par ailleurs, de vulgariser la mascotte lors du festival "Dakar en jeux", qui aura lieu du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena de Diamniadio et à Saly-Portudal (ouest).