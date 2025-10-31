Sénégal: La Ligue 1 démarre la saison par le choc Teungueth FC-US Gorée, samedi

Dakar — La nouvelle saison de la Ligue 1 de football démarre ce samedi avec le déplacement de l'Union sportive de Gorée, vice-champion en titre, sur les terres de Teungueth FC (TFC).

Après avoir raté de peu le titre la saison dernière, bataillant jusqu'à la dernière journée, les insulaires démarrent le championnat par le derby de la région de Dakar face au TFC, qu'ils vont affronter stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Renforcés par l'arrivée du dernier vainqueur de la Ligue 1 avec le Jaraaf de Dakar, le technicien sénégalais Malick Daf, en plus d'autres recrues, les Rufisquois ambitionnent de jouer les premiers rôles cette saison.

Malick Daf peut compter sur l'un des meilleurs effectifs du championnat, dont le meilleur milieu défensif de la saison Raphael Ndong, transfuge de l'US Gorée.

Le président de TFC et actuel président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye, n'a pas lésiné sur les moyens pour attirer les meilleurs joueurs.

Champion du Sénégal en 2024, TFC avait fait une mauvaise saison en terminant 11e au classement.

Malick Daf a dévoilé jeudi, en conférence de presse, ses ambitions avec son nouveau club.

"J'ai toujours l'objectif de gagner. Tengueth est un nouveau projet pour moi, mais l'objectif reste même, c'est-à-dire jouer les premiers rôles", a déclaré l'ancien entraîneur du Jaraaf, vainqueur à trois reprises du championnat.

Le technicien expérimenté aura cependant fort à faire avec un adversaire redoutable, qui a battu Teungueth FC à deux reprises la saison dernière.

L'entraîneur de l'US Gorée a aussi battu à deux reprises Malick Daf sur le banc du Jaraaf. Il a donc à une revanche à prendre sur son adversaire pour lancer la saison.

Après l'ouverture de la saison samedi, plusieurs chocs sont prévus dimanche.

Le Jaraaf de Dakar, champion en titre, va débuter sa campagne à domicile en recevant l'ASC HLM de Dakar, au stade de Ngor.

Voici le programme de la première journée de Ligue 1 :

- Teungueth FC-Gorée, samedi, Stade Ngalandou Diouf

- Casa sports-ASC Cambérène, dimanche, Stade Aline Sitoe Diatta

- Jaraaf-HLM de Dakar, dimanche, Stade municipal de Ngor

- AS Pikine-US Ouakam, dimanche, Stade Alassane Djigo

- Dakar Sacre-Coeur-Guédiawaye FC, dimanche, Stade municipal de Yoff :

- SONACOS-AJEL, dimanche, Stade Eli Manel Fall de Diourbel

- Stade de Mbour-Linguère de Saint-Louis, dimanche, Stade Caroline Faye

- Waly Daan-Génération Foot, dimanche, Stade Lat Dior de Thiès