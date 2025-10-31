Sénégal: Cancers féminins - L'Amicale des femmes de l'ISRA plaident pour un meilleur accès aux soins

Dakar — La présidente de l'Amicale des femmes de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) Astou Faye a plaidé, jeudi, pour un meilleur accès aux soins afin de permettre aux femmes de pouvoir se faire dépister plus facilement du cancer du sein et du col de l'utérus.

"Je lance un appel à un meilleur accès aux soins. Le dépistage reste encore cher, c'est pourquoi beaucoup de femmes ne le font pas", a-t-elle déclaré.

S'exprimant en marge d'une journée de don de sang à l'initiative de l'ISRA, elle a invité les femmes à profiter de l'initiative "Octobre rose" pour se faire dépister du cancer du sein et du col de l'utérus.

Le but de cette journée, a-t-elle souligné, est de montrer l'engagement de l'ISRA et la solidarité envers les malades dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins.

L'activité du don de sang a été suivie d'une conférence de sensibilisation des femmes et des hommes, sur "Les bons gestes, les comportements à adopter" afin d'aider et accompagner les malades des cancers féminins à surmonter leur épreuve, a indiqué la présidente de l'Amicale des femmes de l'ISRA.

Astou Faye a fait savoir que plus d'une cinquantaine de personnes internes et externes ont participé à cette quatrième édition du don de sang.

Le médecin d'entreprise de l'ISRA, Amadou Moctar Guèye, s'est réjoui de la mobilisation des agents de l'établissement pour la réussite de l'activité, qui "permet au Centre national de transfusion sanguine de renforcer le stock pour aider les malades en cas d'urgence".

Cette activité de don de sang est d'autant plus important qu"'il y a des malades souffrant d'anémie, des accidentés de la circulation qui perdent beaucoup de sang", a-t-il sigbnalé.