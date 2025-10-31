Sénégal: Don de sang - Entre 40.000 et 50.000 poches à combler par an

En 2024, 136.347 poches de sang ont été collectées par le Centre national de transfusion sanguine (Cnts). Soit plus de 4% par rapport à 2023. Le ratio de lOrganisation mondiale de la santé (Oms) pour le Sénégal est de 180.000.

Ainsi, notre pays doit combler 40.000 à 50.000 poches de sang par an, soit un gap de 25%. Ces chiffres ont été donnés, ce jeudi, par le Dr Daouda Seck, directeur général du Cnts. Selon lui, 200 poches de sang sont distribuées par jour, alors que le besoin quotidien est évalué à 300.

Le sang collecté par le Cnts est utilisé pour la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, les accidents de la circulation, loncologie, les patients sous dialyse et les maladies génétiques. Parmi les complications de lépidémie actuelle de la fièvre de la vallée du Rift, il y a les hémorragies. Les malades ont besoin de sang afin déviter les décès liés à ces complications.

Pour le Dr Seck, lobjectif du Cnts en 2026 est datteindre 150.000 dons de sang. Cela implique laugmentation de la participation féminine de 10% et lextension des campagnes communautaires en mettant le focus sur les réalités socioculturelles entravant le don de sang au Sénégal. Cela implique, relève-t-il, une collaboration avec le ministère de lÉducation nationale et celui des Forces armées. Le directeur du Cnts souhaite aussi la construction de nouveaux locaux avec toutes les commodités.