Sénégal: Nomination d'un conseiller spécial des questions du handicap - La Fsaph salue la mesure

Abdou cogna Diop, trésorier général adjoint de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (Fsaph) s'est réjoui de la nomination de Cheikh Sadibou Diouf (handicapé) comme son conseiller spécial chargé des questions du handicap.

Déclaration faite jeudi dernier 30 octobre à l'occasion d'une rencontre entre personnes handicapées et parlementaires, portant sur les préparatifs de la participation sénégalaise au deuxième sommet social mondial prévu du 4 au 6 novembre au Qatar.

« C'est une grande avancée démocratique d'équité sociale. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient de poser un jalon, allant dans le sens de promouvoir le respect des droits des personnes handicapées. Cette nomination de personne handicapée aux côtés de la plus haute autorité de l'Etat est avant tout une marque de Sympathie et de reconnaissance à l'égard de ces couches vulnérables. Cheikh Sadibou Diouf est un des nôtres nous lui souhaitons plein succès et remercions le chef de l'Etat » soutient Abdou Cogna Diop, trésorier adjoint de la Fsaph.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la même dynamique, la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (Fsaph) et l'association sightsavers ont initié une campagne de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des collectivités territoriales et des parlementaires pour le respect des droits des personnes handicapées

Ainsi, les différentes parties se sont engagées à plaider pour la publication et l'application effective des décrets d'application de la loi d'orientation sociale, veille de 15ans, la mise sur pied du Haut Conseil sur le handicap ainsi que du fonds d'appui aux personnes handicapées et le respect du quota de 15% pour le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique et le secteur privé.

La dizaine de députés qui ont représenté l'assemblée nationale à l'atelier ont salué la démarche inclusive et collaborative de la Fsaph et promis de partager l'information en inter commission. « En tant que représentant du peuple, il est de notre devoir de rendre compte aux populations et à nos autorités. Au-delà de voter les lois, de représenter la nation, nous sommes la voix de nos électeurs et défenseurs de leurs intérêts » déclare Aliou Séne, député.