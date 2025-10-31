Madagascar: Les « Raiamandreny » du VOLOBE - « Appel à l'unité nationale »

Les raiamandreny du VOLOBE, en coordination avec « TAFO MIHAAVO » et le « Fanonga Fokonolona », ont tenu un point de presse hier pour appeler à « l'unité nationale et soutenir la Refondation menée par le président de la Refondation de Madagascar (PRPM) ».

Stabilité sociale

Selon VOLOBE, cette initiative vise à « renforcer la solidarité entre communautés rurales et urbaines et à préserver la stabilité sociale », ont-ils insisté. Ils ont souligné que « la refondation doit partir du Fokonolona, où résident les vraies valeurs malgaches ».

Les raiamandreny ont rappelé que Madagascar a traversé de nombreuses crises presque tous les 10 ans, souvent résumées par l'expression « latsaka ankaterena ny firenena malagasy », qui signifie que « la nation malgache se délite peu à peu, prisonnière d'un cycle de crises et de divisions ». Plusieurs voix ont également dénoncé la nomination du Premier ministre, soulignant que « la vigilance du peuple reste indispensable ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abus de pouvoir

Le message principal reste que « la lutte pour la Refondation n'est pas terminée » et que « l'objectif demeure la République de la Refondation ». Ils lancent un appel : « Tous les citoyens et toutes les associations prêts à s'engager dans cette mission sont invités à unir leurs forces, partager leur expérience et faire entendre leur voix ». Toutefois, certains ministres favorables au changement suscitent des inquiétudes sur « la persistance de pratiques descendantes et d'abus de pouvoir au sommet ».

Les membres du VOLOBE, du TAFO MIHAAVO et du Fanonga Fokonolona ont réaffirmé leur volonté « de collaborer main dans la main avec le gouvernement pour consolider l'unité nationale, encourager la responsabilisation des collectivités locales et renforcer la souveraineté du peuple malgache ».