Madagascar: Gouvernement - Trois ministres originaires du Nord

31 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana a tenu un point de presse hier.

Remerciements

Le Dr. Monira Managna, ministre de la Santé Publique ; Juste Crescent Raharisone, ministre des Transports et de la Météorologie ; Bety Léonne Florent Soatiana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, le Fikambanan'ny teraky ny faritanin'Antsiranana (FITEFA) se réjouit de leur présence dans le nouveau gouvernement.

« Nous adressons nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina et au Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo pour les nominations de ces trois natifs de la province d'Antsiranana », déclare le président du FITEFA, JohnFrince Bekasy. Il se félicite également de l'élection du député Ibrahim Issa Charles au poste de Vice-président de l'Assemblée nationale (VPAN) au titre de la province d'Antsiranana.

Refondation en profondeur

L'association des Nordistes demande au pouvoir en place de procéder à « la refondation et au changement en profondeur des structures existantes pour que la population puisse vaquer en toute quiétude et dans un climat de paix à ses occupations quotidiennes ».

Le FITEFA n'oublie pas non plus de remercier les « namana niara-nitolona » ou compagnons de lutte, toutes générations confondues, ainsi que les syndicats qui ont conduit au changement actuel. JohnFrince Bekasy de rappeler les propos du président de la Refondation à l'adresse des nouveaux ministres qui sont là « pour servir le peuple et non se servir ni être servi ».

Dialogue national

Pour sa part, le FITEFA est prêt à apporter sa contribution à l'édifice de la refondation, en annonçant dans la foulée sa volonté de participer activement et pleinement au prochain dialogue national.

« Nous sommes disposés à participer et à adhérer à tout le plan organisationnel », s'accordent à dire les membres de l'association qui ont assisté hier, à la passation de service au ministère de la Santé. Avant de se rendre ensemble chez le nouveau VPAN qui représente la province d'Antsiranana au sein du bureau permanent de l'Assemblée nationale où le FITEFA n'a pas perdu le ...Nord.

