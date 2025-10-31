Deux figures proches de l'ancien président Andry Rajoelina, Rinah Rakotomanga et Marie Michelle Sahondrarimalala, sont désormais interdites de quitter le territoire national. La décision, prise par le ministère de l'Intérieur, a été rendue officielle le mercredi 29 octobre dernier. Selon des sources proches du dossier, cette mesure serait liée à une affaire actuellement instruite par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco).

Des correspondances officielles, notamment les lettres n°147-2025/BIANCO/DG et n°148-2025/BIANCO/DG, ont été adressées au ministère de l'Intérieur concernant le cas des deux partisans du fondateur du parti TGV. Le Bianco, rappelons-le, est l'organisme chargé d'enquêter sur les faits présumés de corruption et de malversations financières.

Cette interdiction de sortie du territoire a des conséquences immédiates pour les deux personnalités. Rinah Rakotomanga, employée de l'ambassade de Madagascar en Chine et ancienne directrice de la communication à la présidence de la République, ne pourra pas regagner son poste à Beijing. Elle avait, d'ailleurs, quitté la capitale chinoise depuis plusieurs mois et s'était récemment signalée sur la scène politique nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Samedi dernier encore, elle avait dirigé une manifestation publique en faveur de Andry Rajoelina sur la place du 13 mai. De son côté, Marie Michelle Sahondrarimalala, ancienne ministre de l'Éducation nationale, figure également parmi les personnes visées par la mesure. Elle avait participé à la même manifestation de soutien à l'ancien chef de l'État.

Par ailleurs, le ministère de l'Education nationale qu'elle a dirigé pendant 5 ans fait actuellement l'objet d'un audit de l'Inspection générale de l'État (IGE). Cette inspection, annoncée en début de semaine par Marie Michelle Sahondrarimalala, porte sur la gestion du département de l'éducation nationale entre 2019 et 2025. Les deux anciennes responsables, connues pour leur loyauté envers Andry Rajoelina, pourraient désormais faire face à des procédures judiciaires.