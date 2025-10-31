Madagascar: APMF - Le syndicat contre toute ingérence politique dans les nominations

Dans le courant du changement qui se profile à l'horizon, le Syndicat du personnel de l'Administration maritime de Madagascar ( SYPAMM) tient à mettre les points sur le "i" et exige un virage radical dans la gouvernance de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF). Pilier technique du secteur maritime malgache, l'APMF traverse actuellement une période critique et ses employés refusent de voir leur institution sacrifiée sur l'autel des calculs politiques.

A travers une déclaration, le président du SYPAMM, Mandimby Rapiera Gentil tire la sonnette d'alarme. L'Agence « ne doit pas être infiltrée par des affaires et des dirigeants politiques ». Autrement dit, le futur dirigeant doit être un technicien compétent, choisi en interne, et non un responsable politique. Il ne doit pas être « en conflit avec ses collègues et les usagers », et surtout, « non impliqué dans de sombres affaires » a-t-il expliqué. Une condition sine qua non, selon le SYPAMM, pour restaurer la crédibilité de l'agence et prévenir les crises.

Et pour faire face aux défis qui s'accumulent, le syndicat demande une rencontre urgente avec le Ministre des Transports et de la Météorologie. L'objectif est clair : « discuter et proposer des solutions durables » pour sortir cette entité étatique de l'ornière, avant d'ajouter que le personnel, à travers le syndicat, est « prêt à collaborer et à soutenir l'État » pour une « véritable et sincère réforme » tant espérée.