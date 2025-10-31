Après une période de fermeture marquée par des travaux de rénovation et de reconstruction, Radisson Hotel Tamboho Antananarivo Waterfront annonce avec fierté la réouverture officielle de son établissement le 1er novembre 2025. Cette étape symbolise la résilience, la solidarité et la volonté de renouveau d'une équipe unie autour d'un même objectif : offrir à nouveau un cadre d'exception à ses hôtes.

« Ces dernières semaines ont été pleines d'émotions. Suite aux récents événements survenus à la zone commerciale du Tana Waterfront, la solidarité de notre communauté et la force de notre équipe nous ont permis d'aller de l'avant et d'en ressortir plus déterminés que jamais », souligne la Direction de l'hôtel.

De nouvelles offres pour une réouverture placée sous le signe du bien-être

À l'occasion de cette réouverture, l'hôtel présente plusieurs nouveautés destinées à enrichir l'expérience de ses clients :

Buffet déjeuner quotidien, mettant à l'honneur les saveurs malgaches et africaines ;

Buffet petit-déjeuner revisité, associant produits locaux et inspirations internationales, avec une réduction spéciale de 10 % durant la période de relance ;

Offres Staycation, invitant les résidents de la capitale à s'offrir une pause détente au coeur du Tana Waterfront.

Un partenariat solidaire avec le salon de massage Anoka

Dans un esprit de soutien mutuel et de collaboration locale, Radisson Hotel Tamboho Antananarivo Waterfront s'associe au salon de massage Anoka, également impacté par les récents événements. En attendant la reconstruction de leur espace au Waterfront, Anoka proposera ses soins et massages au sein de l'hôtel, permettant aux clients de profiter d'une expérience bien-être unique et apaisante, tout en soutenant un partenaire local.

Un message de gratitude et d'espoir

La Direction adresse ses sincères remerciements à ses clients fidèles, partenaires et amis, pour leur soutien et leur confiance. Un hommage particulier est également rendu à l'équipe, pour son engagement et sa détermination tout au long de cette période de transition.

Le 1er novembre 2025, Radisson Hotel Tamboho Antananarivo Waterfront sera heureux de rouvrir ses portes et d'accueillir à nouveau ses clients dans un cadre rénové, empreint d'authenticité, de confort et d'un esprit de renouveau.