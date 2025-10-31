Madagascar: Port de Toamasina - 72% des travaux d'extension terminés

Le Port de Toamasina nouvelle version prend forme. Les travaux d'extension de l'une des plus grandes infrastructures avancent à grand pas.

À l'heure actuelle le taux d'avancement des travaux est de 72%, selon les informations au niveau de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT).

4 500 containers

En somme, il ne reste plus que 28% des travaux pour achever le tout. Et les usagers du port constatent déjà une nette évolution, depuis que le nouveau terre-plein Hastie est opérationnel avec une capacité de 4 500 conteneurs. Les engins et les équipements de chantier continuent leur va-et-vient incessant pour boucler les travaux dans les délais impartis.

L'aménagement a également changé avec des larges routes qui sillonnent les différents sites, facilitant le déplacement des gros camions et des porte-conteneurs qui animent la vie portuaire. Et au centre du décor, le nouveau terre-plein Hastie avec ses 10 hectares de superficie domine le paysage tandis que des ouvriers s'affairent à réguler la circulation, à couler du béton ou à déplacer un objet lourd.

Route de contournement

Les alentours du port sont également en pleine effervescence avec les travaux de construction de la nouvelle route de contournement long de près de 9,5 kilomètres. Cette voie rapide reliera directement la RN2 2 jusqu'à la porte du port. Avec ce que cela suppose de rapidité du déplacement des camions et de désengorgement du centre-ville, notamment le boulevard d'Ivondro, célèbre pour ses embouteillages monstres.

Le milieu économique en particulier et la population en générale se réjouissent, en tout cas de ce chantier de l'extension qui apportera un nouveau souffle dans le paysage portuaire du Grand-Est. Les travaux sont réalisés selon le planning initial : « Les travaux continuent et suivent leur cadence normale selon le calendrier prévu. Et leurs impacts dans la fluidité des opérations et le désengorgement du port sont déjà palpables », expliquent les responsables de la Société du port à gestion autonome de Toamasina.

Ainsi, d'ici mars 2026, une partie du nouveau quai à conteneurs C4 devrait être opérationnelle. Il aura une longueur de 333 mètres avec une profondeur d'eau de 16 mètres. Des portiques modernes Ship-to-Shore (STS), capables de charger et de décharger des navires avec des rangées de 23 conteneurs (EVP) y seront installés pour remplacer les grues mobiles utilisées actuellement qui peuvent opérer seulement avec 18 rangées.

Hausse de 40%

Des travaux qui augmentent la capacité du Port. « Avec le quai C4, le port pourra désormais accueillir des navires de 14000 EVP contre seulement 3000 EVP aujourd'hui », précise la SPAT. Mais déjà sur place, l'on constate que 72% de réalisations sont bénéfiquent au niveau de la performance portuaire. Depuis 2018, date du début du chantier, jusqu'en 2024, les cadences de chargement et de déchargement ont connu une hausse de 40%.

L'espace de stockage supplémentaire a permis de fluidifier les opérations et d'améliorer ainsi directement la performance jusqu'au quai. Le terre-plein Hastie peut accueillir simultanément 4 500 EVP et est équipé de RTG, capables de stocker des conteneurs jusqu'à six rangées et cinq hauteurs.

Pour rappel, le projet d'extension du Port de Toamasina comprend cinq composantes majeures : le prolongement du brise-lames de 345 m, la construction du quai à conteneurs C4 d'une longueur de 470 m de longueur et 16 m de profondeur, la mise en place de 5 jetées le long du littoral, l'aménagement d'un terre-plein de 10 ha, et l'approfondissement des anciens quais à 14 m pour les quais C1 et C2 et à 16 m pour le quai C3.

En perspective, cette dynamique prépare également le port à accueillir un rendez-vous maritime d'envergure : le "Maritime Week" prévu en 2027, symbole d'un nouveau chapitre dans l'histoire portuaire de Toamasina.