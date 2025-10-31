Madagascar: PRODUIR - Les opérations continuent

Le Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience (PRODUIR) a profité d'une visite de presse organisée sur le site de prétraitement des boues de curage à Anosibe pour faire un point de situation et apporter des éclaircissements sur certaines problématiques soulevées dans l'espace public.

« Nos opérations suivent leur cours conformément à nos engagements et aux normes socio-environnementales », a d'emblée souligné Mamy Reine Razanadrafara, experte en sauvegarde sociale au sein du PRODUIR. Ce projet, financé par la Banque mondiale, entre dans sa dernière phase : le curage du canal C3, au coeur de ses activités.

Processus opérationnel

« Cette infrastructure est essentielle pour protéger Antananarivo des inondations », souligne Mbolatiana Razafimanantsoa, directeur technique de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (APIPA). Le projet a ouvert hier les portes du site de prétraitement des boues de curage, installé à Anosibe, à la presse.

« À ce jour, près de 70 000 m³ de boues ont été curées et 15 000 m³ confinées dans le site de confinement mis en place par le PRODUIR à Iarinarivo », a expliqué Lionel Altesse Rakotonirina, chef de projet au sein de l'AGETIPA.

Les techniciens du projet ont profité de cette visite pour détailler le processus opérationnel du PRODUIR. « Les boues du canal C3 sont extraites à l'aide de pelles amphibies, puis acheminées vers ce site de prétraitement où elles sont asséchées et pressées avant d'être transportées vers le site de confinement », aprécisé notre interlocuteur.

Ouvrage temporaire

Le transport des boues est effectué de nuit, entre 20 heures et 4 heures du matin, « afin d'éviter tout désagrément et selon un itinéraire bien défini », indique Mamy Reine Razanadrafara. Le projet a tenu à démentir certaines allégations relayées ces derniers jours dans les médias.

« Les camions qui circulent la nuit ne transportent que des boues de curage et ne sont en aucun cas utilisés pour le transport de remblais. Le projet ne réalise qu'un seul remblai : celui aménagé le long du canal C3 agricole, à Ankasina. Cet ouvrage temporaire vise uniquement à faciliter la circulation des engins lors des travaux de curage et sera démoli une fois le projet achevé », précise l'experte en sauvegarde sociale du PRODUIR. Le projet a par ailleurs tenu à rassurer l'ensemble des parties prenantes quant à la continuité des opérations.