Après des années d'études et de recherche, Andriamparany Rakotohasina a pu présenter sa thèse de doctorat en médecine.

Hier, la Faculté de Médecine de l'Université d'Antananarivo a honoré Andriamparany Rakotohasina, un étudiant d'exception, pour la soutenance de sa thèse de doctorat en médecine. Son travail, intitulé « Évaluation des outils et algorithmes de dépistage de la tuberculose dans la population générale à Antananarivo et Fianarantsoa », a reçu une évaluation remarquable de 95,5/100, assortie des « félicitations du jury ».

Cette thèse, portant sur un enjeu crucial de santé publique à Madagascar, marque un pas important dans l'amélioration des techniques de dépistage de la tuberculose, maladie endémique dans l'île.

Algorithmes

La tuberculose reste un problème sanitaire majeur à Madagascar, un pays classé parmi les plus touchés par cette pathologie selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce cadre, le travail de Rakotohasina s'est concentré sur l'évaluation des algorithmes utilisés pour dépister la tuberculose dans les grandes villes d'Antananarivo et Fianarantsoa. L'étude a été menée sur la population générale, en excluant les personnes infectées par le VIH, et a comparé la sensibilité et la spécificité des méthodes locales aux critères de l'OMS.

Logiciel CAD4TB

Le doctorant a analysé 25 algorithmes combinant symptômes cliniques, radiographies thoraciques et tests moléculaires, notamment le test Xpert Ultra. Deux d'entre eux ont particulièrement retenu l'attention pour leur efficacité. Le premier, utilisant le logiciel CAD4TB pour l'analyse des radiographies, a montré une sensibilité de 91,1 % et une spécificité de 74 %.

Le second, intégrant à la fois le test Xpert Ultra et l'interprétation radiologique par un médecin généraliste, a atteint une sensibilité de 95,4 % et une spécificité de 79,6 %. Ces résultats s'approchent des seuils cibles de l'OMS, qui fixe une sensibilité de 90 % et une spécificité de 70 %.

Moins coûteux

Cette étude met en lumière l'importance de l'interprétation assistée par ordinateur, particulièrement dans les zones à ressources limitées comme Madagascar. Cette approche pourrait rendre le dépistage plus accessible et moins coûteux, facilitant ainsi une détection précoce de la tuberculose et augmentant les chances de guérison.

Sous la direction du Professeur Mamy Jean de Dieu Randria, la thèse de Rakotohasina représente une contribution précieuse à la lutte contre la tuberculose à Madagascar. Elle propose des solutions concrètes pour améliorer le dépistage à l'échelle nationale, tout en enrichissant la recherche internationale sur cette maladie endémique.