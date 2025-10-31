Madagascar: Soutien de l'Inde au pays - Le centre de radiothérapie au cobalt renforcé

La chargée d'affaires de l'ambassade de l'Inde, Alka Sarkar, accompagnée de son équipe, a effectué une visite au centre de radiothérapie au cobalt, installé à l'hôpital de Befelatanana et rattaché à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), le mardi 28 octobre dernier. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la coopération sanitaire entre les deux pays.

Ce partenariat remonte à 2018, à la suite de la visite d'État à Madagascar du président de la République de l'Inde, Shri Ram Nath Kovind. À cette occasion, l'Inde avait offert à Madagascar deux équipements médicaux de haute technologie destinés au traitement du cancer : un scanner de simulation et le Bhabhatron-II, un appareil de radiothérapie développé par le Bhabha Atomic Research Center (BARC) en Inde.

« Nous remercions l'Inde pour ces dons, mais aussi pour avoir assuré, jusqu'à ce jour, leur entretien », souligne le Dr Mamisoa Judicaël Rakotonaivo, directeur de l'HJRA. Ces équipements, d'une valeur totale d'environ 1,01 million de dollars américains, continuent d'être entretenus chaque année grâce au financement du gouvernement indien, représentant près de 10 % du coût initial.

Lors de la visite, un médecin du centre a exprimé le souhait de bénéficier d'une formation en maintenance afin de garantir la pérennité du matériel. En moyenne, une quarantaine de patients y sont traités quotidiennement. « Les deux tiers sont des femmes, principalement atteintes de cancers du sein ou de l'utérus. Chez les hommes, les cas les plus fréquents concernent la prostate », a-t-il précisé.

Ce geste de l'Inde s'inscrit dans la Vision MAHASAGAR (Avancement Mutuel et Holistique pour la Sécurité et la Croissance à travers les Régions), qui vise à renforcer la coopération régionale et les échanges dans l'océan Indien. « Madagascar demeure l'un de nos alliés les plus précieux dans la région », a rappelé Alka Sarkar.

Grâce à cette collaboration, le centre Cobalte figure aujourd'hui parmi les structures médicales les mieux équipées du pays pour le traitement des cancers, offrant aux patients un accès à des soins oncologiques modernes et spécialisés.