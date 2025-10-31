Madagascar: Island Padel Cup 2025 - Défaite d'entrée pour les Malgaches face aux Réunionnais

La deuxième édition de l'Island Padel Cup a démarré sur les chapeaux de roue. La Réunion a asséné une véritable correction aux champions en titre malgaches, signant un 3-0 implacable chez les hommes et un 2-1 autoritaire chez les femmes. Un avertissement sans frais pour les favoris : dans l'océan Indien, rien n'est jamais acquis.

Le ton est donné. Dès la première journée de l'Island Padel Cup 2025, La Réunion a envoyé un message clair : elle ne compte pas laisser filer ses ambitions. Face à des Malgaches pourtant tenants du titre, les Réunionnais ont dominé les débats avec une maîtrise froide et une efficacité redoutable avec un résultat : 3-0 chez les hommes et 2-1 chez les femmes.

Un départ canon qui place déjà les insulaires en position de force avant leur choc contre Maurice ce jour. Sur les courts de l'Urban Club, les paires réunionnaises ont enchaîné les breaks comme à la parade. Léo Perez et Baptiste Maitre ont ouvert le bal en surclassant Corentin Haener et Landry Rabezafy en deux sets expéditifs (6/2 - 6/3).

Dans la foulée, Giovanni Romeo et Alexandre Pichon de Bury ont pris le meilleur sur Marin Fontaine et Toavina Ratsimandresy (6/2 - 6/4), avant que Silvain Morau et Paul-Henri Teyssedre ne scellent le 3-0 face à Miary Zo Rakotondramboa et Tokiana Ratsimandresy (6/3 - 6/2). Un sans-faute qui laisse peu de place au doute : La Réunion est venue pour dominer.

L'équipe féminine malgache battue de justesse

Le tableau féminin a offert un peu plus de résistance. Prisca Razafimamonjy et Lalaina Radilofe ont sauvé l'honneur en renversant Ludivine Grondin et Elisa Guiraud avec autorité (6/3 - 6/2).

Mais ailleurs, la machine réunionnaise a tourné à plein régime : Élodie Lecler et Jennifer Déguigné ont dominé Michela Bonsignoro et Miora Raoilison (6/3 - 6/2), tandis qu'Anna-Blue Houarau et Flore Poupart ont infligé une leçon à Fitia Rakotondramboa et Miotisoa Rasendra (6/0 - 6/1). La jeune Miotisoa Rasendra, 18 ans, a découvert la dure réalité du haut niveau international. Un apprentissage express.

Pour les Malgaches, la marge d'erreur est désormais nulle. Samedi, face à Maurice, une victoire impérative est nécessaire pour espérer décrocher l'une des deux places en finale. Chez les hommes, un 3-0 serait idéal ; chez les femmes, même un 2-1 pourrait ne pas suffire. Avant cela, ce vendredi, La Réunion affrontera les hôtes mauriciens dans un duel qui s'annonce électrique.