Madagascar: Football - Appel à manifestation des anciens Barea

Quatre figures emblématiques des Barea de Madagascar, ont lancé un appel vibrant à la mobilisation populaire. Mercredi soir, lors d'une diffusion en direct sur Facebook, Faneva Ima, Bolida, Abel Anicet et Voavy Paulin ont annoncé une manifestation prévue ce samedi devant le portail du stade de Mahamasina. Leur cible : la Fédération Malagasy de Football (FMF), accusée de gestion opaque, de non-paiement des salaires et de violences récurrentes.

« Mitohy ny ady ! » ont clamé les quatre anciens internationaux, unis comme des frères dans leur combat. Ils entendent pousser les citoyens à « descendre dans la rue » pour exiger un changement radical dans la gouvernance du football malgache. Ils ont dénoncé en citant pêle-mêle les impayés, les promesses non tenues et un manque criant de transparence.

La FMF muette

Jusqu'à présent, la Fédération, entité indépendante affiliée à la FIFA, n'a pas réagi à ces accusations. Ses dirigeants brillent par leur silence, alors que le football malgache semble au bord de l'implosion. Reste à savoir si les supporters et les acteurs du ballon rond malgache répondront présents pour forcer le changement.