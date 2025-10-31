Madagascar: Trail UTCS - Dernière ligne droite pour les inscriptions

Il ne reste plus que trois jours pour s'inscrire à l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS). Les grosses manoeuvres sont presque terminées du côté de l'ORTANA, l'organisateur.

Le compte à rebours est lancé. Les inscriptions pour l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) 2025 s'achèveront ce dimanche 2 novembre. À trois semaines du départ, les organisateurs appellent les retardataires à se mobiliser.

Pour faciliter les démarches, le kiosque ORTANA à Antaninarenina sera exceptionnellement ouvert ce samedi 1er novembre, jour férié, de 10h à 15h. Organisé par l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA), l'UTCS s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les férus de trail et de patrimoine, surtout en cette deuxième moitié de saison.

Du 21 au 23 novembre, les coureurs s'élanceront sur les sentiers des collines sacrées du royaume merina, témoins silencieux d'une histoire royale. Le parcours, balisé avec soin, traverse des sites emblématiques tels qu'Ambohimanga, Ambohidrabiby ou Antsahadinta, sur une boucle de 182 kilomètres. Les participants peuvent, depuis longtemps, effectuer des reconnaissances sur des parcours spécifiques et bien balisés.

Trois jours d'ambiance trail

Cette sixième édition propose neuf épreuves, adaptées à tous les niveaux. Des ultra-trailers aguerris aux familles en quête d'aventure douce, chacun y trouve son compte. Le Trail Vakinisisaony (48,3 km), le Trail Avaradrano (47 km) et le Trail Marovatana (32,5 km) constituent les piliers du week-end. Le Kilonga Trail et les Découvertes sont dédiés aux plus jeunes.

L'UTCS, c'est aussi une ambiance unique : paysages à couper le souffle, villages accueillants, ravitaillements généreux et sécurité assurée. En 2024, l'événement avait rassemblé 1 160 participants venus de 17 pays. Cette année, des figures internationales comme la Mauricienne Anne Marie John et le Réunionnais Vincent Perroult sont attendues. Et le nombre de participants attendus dépasserait celui de l'année dernière.

Autre nouveauté, l'organisateur a annoncé que des trophées seront distribués chaque jour de course, car « chaque étape mérite sa victoire, son effort et son sourire ». Les inscriptions peuvent se faire sur place ou par message privé via la page officielle de l'UTCS. « À quelques jours de la clôture, le message est clair : pas d'excuse, le trail vous attend », a déclaré l'équipe de Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'ORTANA.