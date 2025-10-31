Madagascar: Marion - 20 ans de scène - Un concert de paix et de réconciliation

Cette fois, c'est confirmé : le rendez-vous du 16 novembre 2025 au Palais des Sports est définitif. Après plusieurs reports dus aux récents événements, Marion et SR Event annoncent que le spectacle aura bien lieu, sans plus aucun changement. Une nouvelle accueillie avec soulagement par ses nombreux fans, impatients de retrouver sur scène l'un des artistes les plus constants de la scène musicale malgache. Les répétitions vont bon train, les derniers préparatifs seront bientôt bouclés.

20 ans de carrière célébrés en grand

Le concert marquera les 20 ans de scène de Marion, une étape symbolique dans la carrière d'un chanteur qui a su traverser les époques sans perdre ni son authenticité ni son public, malgré la période de silence et de remise en question qu'il s'est offerte.

Depuis ses débuts en 2002 et la sortie de son premier album Mbola ho avy en 2005, Marion a bâti un répertoire riche et varié, mêlant ballades romantiques et morceaux entraînants. Il compte 300 chansons environ dans la longue liste de ses compositions. Mais pour ce show d'anniversaire, 45 titres emblématiques, de 2005 à 2025, seront interprétés sur scène, dans un format intégral de plus de cinq heures, un record en termes de spectacle.

Le show débutera à 13h30 avec des animations assurées par deux DJs locaux, avant que Marion ne monte sur scène à 14h30, entouré de ses musiciens au grand complet. Le public découvrira une mise en scène dynamique, signée SR Event, avec des décors et lumières changeants à chaque chanson, un écran géant Sarysyfeo, et plusieurs surprises préparées spécialement pour les spectateurs.

Un concert sous le signe de la paix et de la réconciliation

Au-delà du simple spectacle musical, l'événement se veut un moment de paix, de joie et de rassemblement, après une période marquée par des tensions et des incertitudes. « C'est une célébration de la musique, mais aussi de l'unité et de la sérénité retrouvées », confie le chanteur. Marion souhaite que ce concert soit un espace d'apaisement et de fête, « un instant de communion entre le public et les artistes ».

Fidèle à lui-même, proche du public

Autoproduit après les premières années de ses débuts, auteur de 18 albums, Marion a toujours privilégié l'indépendance et la proximité avec son public. Pour marquer ces 20 ans, il a même choisi de partager gratuitement certains de ses albums sur sa page officielle et sur YouTube, refusant de poursuivre les pirates : « La musique doit circuler, elle appartient à ceux qui l'aiment », aime-t-il rappeler. Des goodies, tee-shirts et casquettes à son effigie seront également lancés à cette occasion.

Les billets déjà achetés pour la première date (26 octobre) restent valables pour le 16 novembre.

Ce n'est que le début de la célébration.

Ce concert marquera non seulement l'ouverture de la célébration de ces 20 années de scène mais également celle d'une tournée nationale -- Majunga, Antsirabe, Moramanga, Alaotra Mangoro -- avant une série de dates internationales, notamment en Europe. Il a déjà commencé la tournée à Majunga, à Paris et à Stuttgart mais a dû les ajourner à cause des événements récents survenus dans le pays. Cette fois-ci la célébration reprend et pour de bon.

Marion promet de donner le meilleur de lui-même : « C'est plus qu'un concert, c'est une histoire qu'on écrit ensemble depuis vingt ans ».

Une histoire qui, le 16 novembre, s'écrira sous le signe de la musique, de la paix et de la fidélité.