Madagascar: Réouverture de Cinepax Madagascar - Le cinéma reprend vie à Ambodivona

Fermé depuis les destructions du 25 septembre dernier, Cinepax Madagascar a officiellement rouvert ses portes ce mercredi 29 octobre à Ambodivona. Une réouverture très attendue, marquée par une forte affluence du public et une vive émotion au sein de l'équipe.

Pour cette reprise symbolique, deux salles sur les quatre du complexe sont de nouveau opérationnelles. Le reste est encore en cours de réhabilitation, mais la direction promet un retour complet très prochainement.

Retour des émotions sur grand écran

Dès la première journée, le public a pu retrouver les sensations du grand écran avec un mélange de classiques récents et de nouveautés très attendues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au programme il y avait Chainsaw Man - Le Film : L'Arc de Reze, première apparition du héros sur grand écran, dans une aventure inédite et spectaculaire. Mais également Gabby et la Maison Magique - Le Film , TRON Ares et A Big Bold Beautiful Journey, pour les nouveautés. Les incontournables Conjuring : L'Heure du Jugement et Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - La Forteresse Infinie, ont également été remis dans la programmation pour le plaisir des fans.

Pour le moment, les séances se terminent plus tôt, la dernière étant programmée vers 17h30 ou 18h. Les tarifs, eux, restent inchangés à 15 000 ariary.

Une réouverture sous le signe de la résilience.

La réouverture du Cinepax marque une étape importante dans la relance culturelle et urbaine d'Ambodivona, après les dégâts subis lors des événements du 25 septembre. « Ce retour, c'est un symbole de courage, de passion et d'espoir », confie un membre de l'équipe, visiblement ému de revoir les spectateurs franchir les portes du cinéma.

Cinepax prévoit des programmations très alléchantes avec la promesse d'une expérience toujours plus immersive.

Entre frissons, rires et émotions retrouvées, le cinéma reprend vie à Antananarivo -- et pour beaucoup, cette réouverture sonne comme une victoire sur l'adversité.