Tunisie: Un jeune homme tué par l'arrachage d'une porte de métro à Tunis - La TRANSTU dénonce un sabotage

31 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le PDG de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU), Abderraouf Saleh, a affirmé ce vendredi que la porte du métro numéro 4, qui est tombée sur un jeune homme dans la vingtaine entraînant sa mort, avait été « arrachée délibérément par plusieurs passagers ».

Selon Saleh, les images des caméras de surveillance ont montré que « la porte était correctement fermée depuis le départ du métro du dépôt, son passage à la station Barcelone, puis à la place de la République et enfin à Bab El Khadra, avant que le groupe de passagers ne procède à son arrachage ».

Lors d'une intervention sur Jawhara FM, il a souligné que « ce sabotage volontaire a provoqué cet accident tragique » et a appelé les citoyens à « assumer leurs responsabilités et à cesser de manipuler ou de vandaliser le matériel de transport public, qui appartient à l'ensemble de la population ».

Le PDG a également dénoncé les actes de vandalisme touchant les sièges des trains et des bus, les qualifiant de « destruction systématique menaçant la continuité du service public ». Il a précisé que « la TRANSTU a documenté tous les incidents et les a transmis aux autorités sécuritaires pour enquête ».

Pour rappel, la capitale tunisienne a été le théâtre, mercredi 29 octobre 2025 au soir, d'un drame : un jeune homme est décédé après être tombé d'une rame du métro numéro 4, entre les stations Bab El Assel et Bab Saadoun, en direction de Manouba.

