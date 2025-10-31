Tunisie: Lettre manuscrite de l'Emir du Koweït au président Kaïs Saïed

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, l'ambassadeur du Koweït en Tunisie, Mansour Khaled Al-Omar qui lui a remis une lettre manuscrite adressée au président de la République par l'émir du Koweït, Cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Cette lettre porte sur les moyens de renforcer les relations fraternelles étroites entre les deux pays et de les développer dans divers domaines.

À cette occasion, le ministre s'est félicité des liens historiques unissant les deux pays et leurs peuples frères, ainsi que du niveau de coopération enregistré entre les deux pays dans tous les domaines depuis la dernière session de la Commission mixte tuniso-koweïtienne.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s'est, également, félicité de l'intensification des échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays.

Pour sa part, le diplomate koweïtien a salué le niveau de coopération bilatérale, exprimant la volonté politique de son pays et l'intérêt pour la développer davantage et l'élever au plus haut niveau dans différents domaines, notamment économique et d'investissement, ainsi que dans plusieurs autres secteurs prometteurs d'intérêt commun.