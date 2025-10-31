Tunisie: Coopération tuniso-japonaise - Le pays se dote de deux navires de contrôle maritime

La Tunisie a officiellement mis en service, jeudi, les deux nouveaux navires de surveillance maritime « Hannibal 3 » et « Hannibal 4 », marquant une nouvelle étape dans le renforcement des capacités nationales de contrôle des activités de pêche et de protection des ressources marines.

Ces deux unités ont été obtenues sous forme de don dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise, qui vise à appuyer la Tunisie dans le développement de ses moyens logistiques et techniques de surveillance du domaine maritime.

Selon le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les nouveaux navires permettront d'intensifier les opérations de contrôle en mer et de mieux lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, un phénomène qui menace la durabilité des ressources halieutiques nationales.

L'entrée en exploitation de « Hannibal 3 » et « Hannibal 4 » constitue une avancée majeure dans la modernisation du dispositif national de surveillance maritime, contribuant à une meilleure gouvernance du secteur de la pêche et à une exploitation durable des richesses marines, en conformité avec les engagements internationaux de la Tunisie.