L'heure de vérité a sonné pour le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR). Lancé le 9 février 2025 par une frange de l'opposition sénégalaise dont l'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr), la plateforme politique de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, pour « unifier l'opposition afin de résister aux politiques jugées néfastes par le parti au pouvoir, le PASTEF », le Front s'apprête à tenir, ce vendredi 31 octobre, son premier grand rassemblement.

Une marche nationale pacifique est prévue sur l'ensemble du territoire pour, selon ses initiateurs, « dénoncer la mauvaise gouvernance, l'injustice, la répression des opposants et des journalistes, et réclamer la libération des prisonniers politiques ».

Le Parti démocratique sénégalais (PDS), bien qu'il ne soit pas membre du FDR, a confirmé sa participation à cette marche. Une décision qui donne une certaine dimension à l'événement. À Dakar, le cortège partira à 15 heures du rond-point Jet d'Eau pour rallier le terminus de Liberté 5, point de chute de la manifestation.

Cette manifestation s'annonce toutefois comme un test grandeur nature pour le nouveau Front, après plusieurs annonces restées sans suite. En effet, depuis son lancement, le FDR avait déjà annoncé une série de manifestations qui ne se sont jamais tenues. La dernière annonce date du 10 septembre dernier.

Réagissant au remaniement ministériel du 6 septembre 2025, le FDR, estimant que cette retouche de l'équipe gouvernementale n'apporte « aucun signal positif » quant à la résolution des difficultés quotidiennes des Sénégalais, avait ainsi appelé à une mobilisation nationale contre ce qu'il considérait comme un projet « liberticide et antidémocratique ». Cependant, cette manifestation ne s'est finalement pas tenue.

Quelques mois auparavant, les responsables du FDR avaient également annoncé une grande manifestation populaire pour la défense du pouvoir d'achat des populations et des acquis démocratiques, prévue dès la fin du mois de Ramadan, une manifestation qui, elle aussi, n'a jamais eu lieu.

Le défi est donc de taille pour Samba Sy, coordonnateur du Front et secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT), ainsi que pour ses camarades. Le FDR devra, en effet, prouver qu'il peut incarner une alternative crédible et unie face à un pouvoir bien installé mais fragilisé par un contexte économique morose qu'il attribue à la « dette cachée » héritée de l'ancien président Macky Sall.

L'autre défi pour le Fdr est que cette démonstration de force se tient à seulement une semaine du rassemblement annoncé par le Premier ministre et leader du PASTEF, Ousmane Sonko, prévu le 8 novembre prochain sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Un calendrier qui augure une nouvelle phase de confrontation politique ouverte entre le pouvoir et une opposition en quête de souffle.