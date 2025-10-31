Sénégal: Somone - Comment les collectivités territoriales débloquent l'accès aux fonds climatiques

Le Programme National de Développement Local (PNDL) a officiellement clôturé hierb àla Somone , la première phase d'un projet novateur visant à lever les obstacles qui empêchaient les collectivités territoriales d'accéder aux précieux fonds climatiques. Une initiative saluée comme un succès, dont les résultats sont déjà « visibles et tangibles » sur le terrain.

C'est dans une atmosphère de satisfaction que le secrétaire exécutif du Pndl a pris la parole pour dresser le bilan de ce long processus. Il a, d'emblée, rendu hommage à la vision du ministère de 'urbanisme, des collectivités territoriales, et de l'aménagement du territoire, et en particulier à M. Moussa Balla Fofana, pour « l'idée ingénieuse » d'avoir domicilié ce projet climatique au sein du Pndl.

« Certains pourraient s'étonner qu'un projet climatique soit logé dans un programme de développement local. Mais le Pndl est justement le cadre fédérateur de toutes les politiques gouvernementales en matière de décentralisation. C'est cet ancrage qui nous a permis de parcourir pratiquement toutes les régions du Sénégal », a-t-il expliqué, justifiant ainsi le choix stratégique.

Sur le terrain, l'équipe projet du Pndl, en collaboration avec les Agences Régionales de Développement (Ard), a mené un travail de fond. Les activités ont principalement consisté à sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux des changements climatiques, à renforcer leurs capacités et à les accompagner pour faire face aux défis spécifiques de leurs localités.

« Pour mener à bien ce projet, ça a nécessité pas mal d'études, d'actions et d'activités », a souligné le secrétaire exécutif, avant d'ajouter : « Les résultats sont aujourd'hui visibles, véritablement visibles sur le terrain, et il faut le souligner. »

Le succès de cette première phase est également porté par des partenariats solides. Le secrétaire exécutif a chaleureusement remercié la Banque Africaine de Développement, partenaire technique et financier de l'État, ainsi que le Centre de Suivi Écologique (Cse), dont l'expertise a été cruciale pour accompagner les collectivités.

Bonne nouvelle pour les collectivités qui n'ont pas pu bénéficier de cette première vague : une seconde phase est déjà dans les starting-blocks. « Nous sommes en train de mettre en place une seconde phase. Avec le Cse les études sont en cours et nous attendons la validation pour un démarrage prévu en début d'année 2026 », a-t-il annoncé.

L'ambition est de créer une plateforme pérenne permettant aux maires et aux présidents de conseil départemental d'accéder plus facilement aux fonds. L'accent sera mis sur le partage d'information et la formation. « Nous allons organiser des séances pour qu'ils comprennent les mécanismes et sachent exactement où ils vont », a-t-il précisé.

En capitalisant sur l'expérience de la première phase, le Pndl et ses partenaires entendent ainsi démocratiser l'accès au financement climatique, un levier devenu incontournable pour le développement résilient des territoires sénégalais.