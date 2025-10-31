Afrique: 2ème édition de la Journée Speak Up Africa - Le leadership national pour des solutions innovantes

Face aux défis de santé sur plusieurs maladies endémiques en Afrique, Speak Up Africa compte s'appuyer sur le leadership national pour apporter des solutions innovantes. L'organisation a tenu sa 2èmejournée à Dakar qui a réuni acteurs et décideurs sous le thème « L'Afrique s'exprime, l'Afrique apporte des solutions »

Après une journée de réflexion, les acteurs qui ont répondu à l'invitation de Speak Up africa ont produit des réflexions allant dans le sens d'apporter des solutions pour la résolution de certains problèmes de santé liés aux financements, à l'engagement communautaire dans la prévention mais aussi à la recherche.

Placée sous le thème : « L'Afrique s'exprime, l'Afrique apporte des solutions » , Dr Babacar Guèye directeur de la planification, de la recherche et de la statistique au ministère de la santé et de l'hygiène publique, venu présider la rencontre, souligne : « la rencontre incarne une conviction partagée à savoir notre avenir collectif dépend de notre leadership, de notre solidarité et de notre engagement à faire de la santé un moteur de prospérité et de humaine ». Pour Dr Guèye, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Elle n'attend plus que les solutions viennent d'ailleurs.

Elle innove, elle crée, elle inspire. Le thème de la session inaugurale « Leadership national et résilience face aux nouveaux défis de la santé mondiale » a également interressé les participants qui ont souligné que des crises récentes, qu'il s'agisse de la pandémie de COVID-19, des flambées épidémiques ou des conséquences du changement climatique, ont démontré une vérité essentielle : aucun système de santé n'est fort sans leadership national, sans gouvernance responsable, et sans résilience.

« Au-delà du Sénégal, c'est toute l'Afrique qui doit affirmer sa souveraineté sanitaire, bâtir ses capacités de production, et développer un écosystème pharmaceutique africain fort et durable, tout en mutualisant nos efforts » a déclaré le Dr Guèye.

Pour Yacine Djibo, directrice exécutive de Speak Up Africa : « l'engagement communautaire est primordial, les communautés doivent être au coeur de la réponse. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons le talent, nous avons les compétences, les ressources humaines pour pouvoir justement apporter ces solutions, mais qu'il nous faut avoir une action collective ». Par rapport au financement, le plaidoyer pour un financement domestique est encouragé par Speak up Africa par rapport au secteur public, mais également au privé.

« Nous travaillons à renforcer l'environnement favorable en ayant un peu une synergie d'action avec nos partenaires, et c'est pour qu'il est important d'avoir ce partenariat fort autour de nos actions et de nos priorités » à-elle avancée. Rappelons que cette rencontre a réuni les acteurs de la société civile, des représentants du gouvernement, des médias, du secteur privé, des organisations de jeunes et à base communautaire.