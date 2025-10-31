Maroc: Nouvelle liaison aérienne Montpellier-Agadir

Une nouvelle liaison aérienne entre Montpellier et Agadir a été mise en service récemment par la compagnie Transavia, "soucieuse de renforcer la connectivité aérienne vers l'une des plus importantes destinations touristiques du Royaume".

Le lancement de ce vol direct, opéré une fois par semaine chaque dimanche durant tout l'hiver, s'inscrit dans le cadre de "l'engagement de la compagnie aérienne à renforcer les connexions entre la France et le Maroc pendant la saison hivernale".

Agadir devient ainsi une nouvelle destination marocaine accessible depuis Montpellier, aux côtés d'autres lignes vers le Royaume déjà desservies par la compagnie, a déclaré à la presse le président du directoire de l'aéroport Montpellier-Méditerranée, Emmanuel Brehmer.

Transavia, a-t-il précisé, "est désormais la première compagnie en nombre de passagers et de destinations depuis la ville française".

La compagnie opère près de 200 lignes depuis la France, notamment Orly, Lyon, Nantes et Montpellier, vers l'Europe et le bassin méditerranéen.

En 2024, elle a transporté près de 14 millions de passagers et se positionne aujourd'hui comme la principale compagnie low-cost au départ de Paris.