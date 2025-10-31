Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Ayo, la mascotte, dévoilée par le Président Bassirou Diomaye Faye

Ce vendredi 31 octobre 2025, le monde entier a découvert la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Elle s'appelle Ayo.

Elle a été dévoilée au Grand Théâtre de Dakar, devant le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry et Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques Dakar 2026.

Un lion ! La mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sera un lion. Le félin sacré, présent dans les armoiries du Sénégal, sera le symbole de ces JOJ, premier événement olympique de l'histoire du continent africain.