Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Diomaye dévoile Ayo et allume la flamme de la mobilisation nationale

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a dévoilé, ce vendredi 31 octobre 2025, la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Celle-ci s'appelle Ayo et représente un lion. Le Chef de l'État a ensuite enjoint toute la jeunesse, et la population en général, à s'approprier ce premier événement olympique en terre africaine.

En dévoilant Ayo, le lion qui portera fièrement le Sénégal et l'Afrique aux JOJ Dakar 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a réalisé un acte symbolique, mais aussi historique. Il a en effet révélé la première mascotte olympique issue du continent noir, et a demandé au monde entier de l'admirer. Puis, lors de son discours, le Chef de l'État a profité de la tribune pour lancer un message au Sénégal, à l'Afrique et au monde entier.

« Au-delà de l'honneur et de toute la symbolique, ce choix est un défi pour le Sénégal de réussir l'organisation. C'est une priorité nationale et une exigence continentale au regard du slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre". Le Sénégal est conscient d'incarner l'espoir de tout un continent qui cherche à davantage faire entendre sa voix sur la scène internationale. Madame la Présidente du Comité international olympique, votre élection à la tête du CIO constitue un signal fort d'espoir et de reconnaissance du rôle de l'Afrique dans le mouvement olympique international. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ces Jeux seront bien plus qu'une compétition sportive. Ils seront la vitrine d'une Afrique debout, confiante en sa jeunesse et désireuse de partager avec le monde les valeurs universelles du sport, de la paix et de la fraternité. Nous gagnerons de pari avec la mobilisation de l'État, une implication résolue des acteurs sportifs et une adhésion enthousiaste de la jeunesse et de l'ensemble de nos concitoyens. C'est pourquoi je me réjouis de l'approche participative et inclusive que le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse a adoptée dans le processus de sélection de la mascotte des JOJ Dakar 2026, en organisant un concours national lancé il y a plusieurs mois à travers toutes les inspections d'académie du pays. Cette méthode reflète la conception d'un événement porté par la jeunesse, conçu avec elle et pour elle. Aujourd'hui, à un an des Jeux, jour pour jour, de l'ouverture des JOJ, nous procédons au dévoilement de la mascotte, qui constitue l'empreinte visuelle et l'identité personnalisée des JOJ. Le modèle ici présenté est une expression des talents artistiques, de l'inventivité et du génie créateur de notre jeunesse scolaire, levier de notre capital humain », s'est réjoui le Chef de l'État.

La jeunesse au coeur du projet

Pour Bassirou Diomaye Faye, la jeunesse est au coeur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Il affirme ainsi que les besoins et aspirations des jeunes, y compris l'éducation aux valeurs fortes de citoyenneté, de tolérance, de don de soi et de patriotisme, sont une priorité nationale.

Ces JOJ Dakar 2026 sont l'occasion de fédérer l'ensemble du pays autour d'une cause commune. Ce feu sacré, qui doit lier le peuple, passera peut-être par la flamme olympique qui fera une tournée nationale.

« Par ailleurs, au-delà des villes qui vont accueillir les compétitions, je tiens personnellement au rayonnement des JOJ sur l'étendue du territoire national. C'est pourquoi la tournée de la flamme olympique dans les 14 régions du Sénégal marquera la dimension inclusive et festive des Jeux pour l'ensemble de la jeunesse du pays. Et dans le souci de matérialiser cette dimension territoriale et l'héritage infrastructurel de ces Jeux, l'État du Sénégal a décidé de construire des terrains de quartiers multifonctionnels dans différentes communes de Dakar, de Diamniadio et de Saly. Dans le même esprit, nous voulons rassurer un maillage national du territoire en infrastructures et équipements sportifs de proximité, afin de donner la possibilité à tous les jeunes de chaque commune de pratiquer les activités sportives de leur choix », annonce-t-il.

Pour le Président Faye, ce programme permettra de créer des espaces de vie et d'apprentissage, de cohésion sociale et de citoyenneté active. Les infrastructures permettront également, en rapport avec les collectivités territoriales bénéficiaires et les partenaires, de territorialiser les Jeux à travers l'organisation de festivals, de fan zones, de manifestations culturelles...

Pour finir, le Chef de l'État a lancé un viatique pour le gouvernement, les autorités, la jeunesse et le peuple entier : tout le monde doit s'approprier les JOJ afin de garantir leur succès.

« Je demande à l'ensemble des acteurs étatiques impliqués dans la préparation de ces Jeux d'exécuter avec rigueur et diligence les directives issues du Conseil interministériel du 15 octobre 2024 consacré à la préparation et à l'organisation des JOJ. J'encourage le PRENS et le COJOJ, les athlètes et les anciennes gloires sportives ici présentes, ainsi que tous les partenaires, à rester mobilisés pour le succès des Jeux. Je vous exhorte à travailler tous dans un esprit d'équipe et de complémentarité afin de faciliter la coordination intersectorielle des différentes interventions à dérouler pour l'organisation et la réussite de ce grand événement sportif et de cette belle fête de la jeunesse. Vive le sport ! Vive l'engagement citoyen et patriotique des jeunes ! Vive les valeurs de l'Olympisme ! »